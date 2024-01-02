師父出馬！陳其邁奔台中拉抬徒弟江肇國

左起，黃國書、民進黨台中市選將江肇國及高雄市長陳其邁。（中評社 方敬為攝） 中評社台中1月2日電（記者 方敬為）中國國民黨台中市長盧秀燕全力拉抬藍營區域“立委”選將，民進黨候選人江肇國今天傍晚請來高雄市長陳其邁助陣抗衡，江過去是陳其邁“立委”時期的法案主任，兩人有師徒情誼，陳其邁力薦江肇國是他訓練出來優質人選，絕對可以替台中市民謀福利，他尊重盧秀燕拉抬自家選將，不過相信選民還是會從候選人本身的良莠做出選擇。



台中市“立委”第六選區（中、西、東、南）藍、綠都是新人出戰，由國民黨市議員羅廷瑋對上民進黨市議員江肇國，該區現任“立委”是退出民進黨並不再競選連任的黃國書，黃全力支持江肇國，民進黨在該選區有程度優勢，但羅廷瑋也有市長盧秀燕相助，藍綠選情膠著。



江肇國2日傍晚請來陳其邁、黃國書助陣，一同到南區健康黃昏市場掃街拜票，對於台中市藍營“立委”選將有盧秀燕幫助，陳其邁表示，候選人還是要看本身的努力，還有過去對重大議題的態度，以及對選民服務的認真，選將本身才是重點。



陳其邁說，江肇國以前是他擔任“立委”時期的助理，他對助理訓練一向嚴格，江曾經參與太陽花運動，對“立法院”的議事運作也很熟稔，所以相信江未來當選一定可以幫助台中爭取更多建設與福利，並能夠守護台灣，他相信這才是選民投票最重要的依據。



陳其邁表示，盧秀燕是現任市長，個人政黨立場他都予以尊重，不過候選人本身的努力才是關鍵，江肇國一步一腳印走來，受到選民肯定，江肇國如果當選一定是台中市中、西、東、南區最好的“立委”，當然他確實也放心不下江的選情，因為非常膠著，他特別來站台，希望江肇國能堅持到最後。

