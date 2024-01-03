胡全威：副手辯論會激化兩強對決　誰獲利難說

世新大學口語傳播暨社群媒體學系專任副教授胡全威接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月3日電（記者 張穎齊）2024副手大選辯論會落幕，世新大學口語傳播暨社群媒體學系專任副教授胡全威接受中評社專訪分析，有人開玩笑說中國國民黨趙少康是重量級選手，對上輕量級選手民進黨蕭美琴、台灣民眾黨吳欣盈，趙少康為之一亮的表現，鼓舞士氣，強化支持者，但另一方面也激化不喜歡國民黨與趙少康的人，出現一體兩面的兩極情況。



胡全威認為，藍綠白3組副手的表現，對支持者來說就是加深信念，國民黨支持者原本都是很悲觀的，已輸了不少次，心態上是戒慎恐懼，看到趙少康的表現，是鼓舞士氣。



胡全威說，但趙少康表現的效應是一體兩面，雖激發了國民黨支持者，但也激發不喜歡國民黨、趙少康的人，彼此更加強化，當然這也激化了藍綠兩強對決的局勢，會更明顯，不見得完全對侯有利，可能原本支持柯陣營的人，反而會寧願支持賴清德，那就更激化。



胡全威，出生於台北市，台灣大學政治學博士，歷任淡江大學全球政治與經濟學系兼任講師、中國文化大學政治學系兼任助理教授、“中央研究院”人文社會科學中心博士後研究，研究專長為政治修辭、政治傳播、政治思想、語言邏輯與批判思考。



胡全威表示，趙不愧是資深媒體人，第一階段申論時，就很會進行議題設定，包括辭掉中廣董事長，以及當選後不拿副手的薪水與使用官邸，對照賴清德的老家違建卻都不處理。



胡全威說，趙不領薪水這事，會改變年輕人以前認為國民黨上位者都是有錢人、顧自己的印象，趙又反咬賴清德老家違建，包括維安人員的膳食住宿，恐花費7000萬元新台幣，賴是現任副手，居然要花這麼多錢與“國安”人員來看老家，這攻擊很到位，議題設定很聚焦，大家就會注意趙接下來的發言內容。不過相關內容，“國安局”隨即否認。