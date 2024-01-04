蔡替賴災難說滅火　潘兆民：或有美方壓力

東海大學通識教育中心教授潘兆民。（中評社 方敬為攝） 中評社台中1月4日電（記者 方敬為）針對蔡英文在元旦記者會特別替民進黨大選候選人賴清德的“中華民國憲法”災難說，予以澄清。東海大學通識教育中心教授潘兆民接受中評社訪問表示，賴清德顯然不慎講出真心話，“台獨”傾向表露無遺，並挑戰到美國希望台海維持現狀的方針，相當忌諱，研判蔡出手滅火，或有美方壓力，也揭示賴清德若當選，兩岸衝突風險陡升，美國可能會設法約束。



潘兆民，政治大學東亞研究所博士，現任東海大學通識教育中心教授、政治系兼任教授、兩岸關係研究院執行長、台灣中區教授協會常務理事，曾任東海大學國際教育合作處副國際長、東海大學就業輔導暨校友聯絡室主任、美國紐約州立大學政治系訪問學者及上海復旦大學訪問學者。



對於賴清德日前在電視辯論會上提到“中華民國”（“憲法”）是災難引起討論，蔡英文特別在元旦記者會上幫忙澄清滅火。潘兆民認為，蔡英文特別替賴緩頰，代表相關言論引發震盪，無論是對選情的影響，還是兩岸甚至是國際關係皆是如此，蔡英文才必須特別出面說明立場，這不排除也是美國關切之下的結果。



潘兆民指出，賴清德脫口而出“中華民國”會帶來災難，大家都認為是說出真心話。因為賴一直自詡為務實的“台獨”工作者，相關說法正符合其獨的路線，認為“中華民國憲法”是災難，是否意味著唯有消滅“中華民國憲法”才可以讓“台灣獨立建國”？此番言論出自一位大選候選人口中，後續效應當然不容小覷。



所以，潘兆民表示，蔡英文才會特別緩頰，說所謂的“中華民國憲法”跟九二共識連接才是一個災難，顯然是在轉移焦點，將災難說轉移到九二共識上，回到過去民進黨操作抗中保台的說詞，也就是“九二共識等於一國兩制”，並抨擊國民黨將九二共識與“憲法”連結才是災難。



不過，潘兆民提到，無論蔡英文如何緩解賴清德的講法，“‘中華民國憲法’是災難”的言論已如覆水難收，這對中國大陸以及美國方面，都是“很要命的說法”，賴清德不接受“一中憲法”，那就是“台獨”路線，那就是準備引發台海危機。北京對此已畫出紅線，美國方面也一定會感到忌諱，因為一旦台灣的領導人偏離安全路線，很可能會拖美國下水，倘若“台獨”路線引發大陸動武，國際情勢產生巨變，美國必然遭受衝擊。

