韓在野黨黨首李在明術後在重症監護室恢復中

中評社香港1月2日電／韓國最大在野黨共同民主黨黨首李在明2日在釜山出席活動時遇襲頸部被刺傷，經緊急搶救後轉至首爾大學醫院接受血管重建術，目前正在重症監護室中恢復。



韓聯社報導，當天上午10時27分許，李在明走訪釜山加德島機場選址後接受記者團採訪時遭到一名逾六旬男子的襲擊，導致其左頸部受傷並流血倒地。李在明在事發現場接受急救止血處置，並在20多分鐘後被救護車送至釜山大學醫院，在神志清醒的狀態下接受檢測和搶救。李在明頸部出現約1厘米的裂傷，所幸無生命危險。經過緊急搶救後，李在明于下午1時許乘坐直升機轉至首爾大學醫院接受進一步治療。



民主黨首席發言人權七勝在首爾大學醫院向記者們表示，李在明轉院後於下午3時45分起接受約2小時的手術，術後轉入重症監護室。據醫務人員介紹，李在明頸內靜脈受到損傷，因此對其進行了包括消除血栓在內的血管重建術。



據警方介紹，該案嫌疑人為居住在忠清南道的60多歲男性金某。金某在作案時身藏了一把長18厘米的兇器，係去年在網上購買。其在接受警方調查時供述稱自己是要“故意殺人”。警方將對金某適用“殺人未遂”罪，並就具體犯罪動機、有無幕後操手等情況進行調查。



另外，總統尹錫悅當天指示警方等相關部門迅速進行調查，以查明真相，並全力協助移送和搶救醫治李在明。朝野也一致譴責此次襲擊事件，並敦促偵查機關從速辦案，徹查事件真相。