藍操盤手黃呂錦茹：北市“立委”有5席穩定

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月3日電（記者 張嘉文）2024大選進入最後倒數10天，中國國民黨台北市黨部主委、侯康配台北競選總幹事黃呂錦茹接受中評社訪問，談及北市“立委”選情，她盤點說，在8席之中有5席是穩定領先、2席和綠營不相上下，互有領先，剩下1席是正在努力追趕。



黃呂錦茹說，所以放大到國民黨侯康配在台北市的選情，保守一點估計是小贏，黨籍的台北市長蔣萬安在輔選力道上非常強，快比自己選市長時還認真，這對藍營在台北市的選情加溫是有幫助的，尤其是爭取中間選民和年輕選民的支持這一塊。



台北市現任8名“立委”席次藍綠各半，整體選情基本盤向來藍略勝於綠，西區部分綠營支持者多、東區為藍營鐵票倉。其中此次選舉，南港內湖區泛綠分裂、士林北投區泛藍整合未果，是“立委”席次變化的影響關健。



黃呂錦茹接受中評社訪問時表示，預估明年台北“立委”席次4席是保底，但從倒數10天的選情來看，有5席是屬於穩定的，其中包括內湖南港李彥秀、文山南中正賴士葆、信義南松山徐巧芯、中山北松山王鴻薇和大安羅智強。



黃呂錦茹說，另外2席和綠營不相上下，互有領先的則是北中正萬華鍾小平和士林北投張斯綱。剩下1席正努力追趕，有機會追上的是士林大同游淑慧。



黃呂錦茹提到，游淑慧的衝勁是很大的，游在基層拜票感受到的氛圍也是很熱，且不斷在創新議題，把希望帶這一區民眾的願景講得非常清楚，而這區是國民黨在台北市最艱困的選區，但整體選情是不斷有起色的。



黃呂錦茹強調，因藍營基層歸隊加上蔣萬安非常積極的助選等優勢，評估台北“立委”席次可望衝到6席，選戰策略會持續以基層組織為優先。



至於侯康配在台北市的基本盤凝聚狀況，黃呂錦茹說，目前內部保守評估是小贏，且持續都是領先的狀況，這部分一定會幫忙守住，現在大選的整體策略當然是希望北部大贏、中部打平或小贏、南部小輸，就有機會翻盤，所以台北市的得票必須催到最極致，才能讓侯康配創造出優勢。

