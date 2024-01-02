開車載賴有意涵　蔡英文拍短片助選賴蕭配

蔡英文晚間臉書上力推賴清德，開車載著賴上路。（照片：截取蔡英文臉書） 中評社台北1月2日電（記者 黃筱筠）選戰倒數11天，蔡英文再度出手幫忙民進黨候選人賴清德拉票，蔡在臉書上再度推薦賴清德，還要大家幫她分享、轉發，幫忙突破同溫層。這部短片一開始是蔡英文開車，接著交棒給賴清德，蕭美琴也上車坐上副駕駛座。



蔡英文曾經提到，未來卸任希望可以開車環島。她臉書晚上也公布一支影片，一開始由她載著賴清德，最後把鑰匙交給賴，賴也讓蕭美琴坐上副駕駛座。蔡英文車交給賴蕭時，還對賴說你眼光不錯，只挑選蕭當副手，賴也對蔡說“跟你一樣”。



蔡英文說，治理“國家”就像掌握方向盤一樣，需要穩穩地前行。各位曾經投票支持她的人，過去這些年，我們一起經歷了許多艱辛的挑戰，推動了許多改革，也度過疫情難關，謝謝台灣人民一路相挺與支持，讓我能夠握緊方向盤，帶領台灣走過曲折的道路。如今，世界看見台灣的韌性，也讓民主、自由、科技，成為台灣的代名詞。



她也要謝謝他的搭檔賴清德，在台灣走向世界的路上，當她最稱職的副駕，時常協助她“掌握路況”，與她討論“國家”的方向。蔡英文推薦，賴清德，是最知道怎麼“走對的路”的人。



蔡英文說，各位第一次要選司機的朋友，每次叫車，大家是希望司機穩健有經驗地，把乘客送到對的地方，還是想找一個不熟悉路況，繞路甚至走錯路的司機呢？未來，她要把車鑰匙交給賴清德，而他挑選了 蕭美琴擔任副駕，更是台灣隊的最佳拍檔。



蔡英文強調，她相信賴清德、蕭美琴，一定會開得比她更好、更穩，會繼續讓台灣走在對的路上。她指出，“一路走來，真的不容易”，最後關鍵時刻，我們一起走。相信你們會一起陪著賴清德、蕭美琴走對的路，就像8年前陪著他一樣，一起堅定同行。



蔡英文最後不忘呼籲，各位辣台派，1月13日，出門投票，選對的人，走對的路。