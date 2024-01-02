遭爆料自拍性愛影片外流　羅致政明提告

羅致政臉書澄清。（取自羅致政臉書） 中評社台北1月2日電（記者 黃筱筠）民進黨英系“立委”羅致政今天晚間遭到網路媒體《壹傳媒》爆料，疑似有性愛自拍影片外流，羅晚間在臉書上澄清說，針對有境外網軍造假影片流傳，指名是他的私密影片，他發出五點聲明，1、影片是深偽造假的；2、境外網軍操作介選；3、譴責這種為選舉造謠抹黑伎倆；4、呼籲勿傳播 ，會有嚴重觸法的問題；5、籲檢調單位主動儘速徹查 ，嚴懲不法。



羅致政過去曾經被媒體拍到與女助理上摩鐵。明天預定與蕭美琴合體車隊掃街，目前還沒有發出取消的訊息。



羅致政強調，影片為深偽造假影片，影片中人非他本人，透過議題農場方式報導指名道姓是他，明天他將正式提告早已宣告破產，借殼上市的假冒版壹傳媒，亦即是議題農場，既無編輯台 ，只是淪為造謠中心，成為境外介選的工具溫床。



羅致政指出《壹傳媒》早已被香港法院宣告破產，現淪為造謠中心，呼籲檢調儘速揪出幕後黑手。



他也說，網紅小玉剛遭判刑5年半，受害政治人物名人無數，殷鑑不遠，請媒體勿報導假影片，將有嚴重觸法問題，勿以身試法。



此網路傳媒日前也爆料民進黨“立委”趙天麟有婚外情，且對象是陸籍女子，最後趙退選，民進黨改由提名民進黨高雄市議員黃捷參選趙天麟選區。



