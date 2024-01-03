快評：宋濤新年寄語　重申大政方針提出期望

中評社快評／中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤在2024年第1期《兩岸關係》雜誌發表題為《堅定方向 開拓前行》的新年寄語，向廣大台灣同胞致以新年祝福和誠摯問候。



宋濤總結了過去一年大陸對台工作進展，重申大陸對台大政方針。宋濤期望廣大台灣同胞察大勢、擔大義、顧大局、走大道，堅定站在歷史正確一邊，推動兩岸關係重回和平發展正確軌道，推進祖國和平統一進程。



新的一年，大陸將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹中共二十大精神和新時代黨解決台灣問題的總體方略，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權。宋濤新年寄語中提出的新年對台工作，具體包括：



一，順應兩岸同胞要和平、要發展、要交流、要合作的共同心聲，堅定不移反對“台獨”、維護和平、擴大交流、促進合作、深化融合、推進統一。我們將堅持“和平統一、一國兩制”方針，堅持“九二共識”、反對“台獨”，與台灣各界有識之士就兩岸關心的問題對話協商，共同推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程。



二，堅持以增進同胞親情福祉為依歸，持續促進兩岸各領域交流合作，不斷擴大兩岸人員往來，深化兩岸融合發展，推動兩岸共同弘揚中華文化，促進兩岸同胞心靈契合。我們將堅持為兩岸青年交流交心、互學互鑒、發展事業提供廣闊平台，歡迎台灣青年來大陸追夢、築夢、圓夢，為兩岸關係發展和祖國統一大業不斷貢獻青春力量。



三，堅持堅定支持島內愛國統一力量，堅決反對“台獨”分裂和外部勢力干涉，有力維護台海地區和平穩定，推動兩岸關係沿著和平發展的正確方向前進。



距離台灣大選投票日僅餘10天，這次選舉被視為兩岸“和平與戰爭”的關鍵節點。大陸己提出解決台灣問題的總體方略，對台大政方針保持不變。為兩岸和平、及同胞福祉，大陸對台灣同胞寄以期盼，期望他們能夠在關鍵時刻作出正確選擇，共同推動、維護兩岸和平發展，不走錯方向。