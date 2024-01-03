中評社北京1月3日電／網評：以科技創新引領現代化產業體系建設



來源：人民日報 作者：李斌



中國新能源汽車產銷量連續多年位居全球第一，2023年前11個月新能源汽車出口同比增長83.5%。為什麼新能源汽車產業能夠跑出令人驚嘆的“中國速度”？一個重要原因就在於，“中國製造”在電池技術、電機技術、智能駕駛等關鍵領域實現了重大突破，構建起系統完備、自主可控的全產業鏈條。由此管窺，科技創新正是提高產品競爭力、確保產業鏈安全可靠的根本依靠。



重視科技的歷史作用，是馬克思主義的一個基本觀點。習近平總書記強調，“科技創新是提高社會生產力和綜合國力的戰略支撐，必須把科技創新擺在國家發展全局的核心位置”。不久前，中央經濟工作會議系統部署做好2024年經濟工作的重點任務，“以科技創新引領現代化產業體系建設”排在首位。與往年中央經濟工作會議相比，“推動高水平科技自立自強”首次出現在經濟工作的總體要求中。關於科技創新和產業創新的重要部署，為推動高質量發展、牢牢掌握發展主動權提供了行動指引。



做好2024年經濟工作要堅持穩中求進、以進促穩、先立後破。科技創新是我們深刻認識和把握“穩”與“進”辯證法的重要領域。沒有科技創新就沒有產業質變，也形成不了新質生產力。回顧世界經濟發展歷程，有新的科學理論作基礎，有相應的新生產工具出現，是歷次產業革命的共同特點。對我國發展而言，推動質量變革、效率變革、動力變革，都需要強大科技支撐。牽住科技創新這個“牛鼻子”，走好科技創新這步“先手棋”，才能在產業革命中占領先機、贏得優勢。因此，要以科技創新推動產業創新，特別是以顛覆性技術和前沿技術催生新產業、新模式、新動能，塑造更多依靠創新驅動、更多發揮先發優勢的引領型發展，從而不斷形成新質生產力、實現高質量發展。



練好內功，方能不懼風雨。企業的腰杆硬不硬，產業的地基牢不牢，很大程度上取決於科技創新的意識和能力。曾經“金子賣出白菜價”，如今“土裡資源變黃金”，稀土關鍵制備技術“為我掌握”，支撐產業發展質量和效益持續提升。礦產資源產業打通上下游、躍入中高端，靠的是科技創新。樹脂基碳纖維材料用於飛機製造，熔融紡絲纖維用於醫療臨床手術，紡織行業通過研發新材料，跨界拓展了市場。傳統產業增效能、綻新顔，靠的是科技創新。我國以工業互聯網為代表的新一代信息技術已融入45個國民經濟大類，國產大型郵輪等高端裝備製造快速成長。新興產業建鏈，優勢產業延鏈，靠的還是科技創新。把發展經濟的著力點放在實體經濟上，全面提升產業體系現代化水平，必須堅定不移加快推進高水平科技自立自強，加強科技創新和產業創新的深度融合。



目標是奮鬥方向，問題是時代聲音。我國一直存在著科技成果向現實生產力轉化不力、不順、不暢的痼疾。對此，既要深化科技體制改革，打通體制機制關卡，也要優化政策，強化企業創新主體地位。一方面，促進各類創新要素向企業集聚，推動企業成為技術創新決策、研發投入、科研組織和成果轉化的主體。另一方面，發揮市場的導向作用，鼓勵發展創業投資、股權投資，讓市場真正在創新資源配置中起決定性作用。



當前全球新一輪科技革命和產業變革方興未艾，通用人工智能、生命科學等領域前沿技術正在深刻改變著工業生產函數，蘊含著巨大商機，創造著巨大需求。在這個科技創新的大賽場上，統籌好科技創新和產業創新，才能迎頭趕上、奮起直追、力爭超越。把堅持高質量發展作為新時代的硬道理，以科技創新引領現代化產業體系建設，不僅將為經濟發展塑造新動能新優勢，還能以現代化產業體系為其他領域現代化提供有力支撐，把中國式現代化宏偉藍圖一步步變為美好現實。

