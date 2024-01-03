中評社北京1月3日電／網評：營商環境優，發展磁場強



來源：人民日報 作者：鄒翔



前不久，美德納（上海）醫藥貿易有限公司正式落戶上海閔行區。在有關部門收到辦理工商註冊所需的最後一份文件1小時後，美德納公司代理律師就拿到了營業執照，並感慨：“閔行的速度，為企業搶出來了發展的黃金時間。”從沿海到內陸，不斷優化的服務，持續提升的速度，匯聚成我國營商環境不斷改善的強大動能。



營商環境是穩定市場信心、激發經濟發展活力、推動高質量發展的重要因素。就像陽光、水和空氣之於人的生存，好的營商環境對經營主體來說不可或缺。各地區各部門從企業實際需求出發，持續優化營商環境，助力企業爬坡過坎、蓄勢發展。2023年前三季度，全國新設民營企業706.5萬戶，同比增長15.3%；前11個月，全國新設立外商投資企業48078家，同比增長36.2%。《2023年第三季度中國外資營商環境調研報告》顯示，八成以上受訪外資企業對中國營商環境評價滿意以上。不斷優化的營商環境，為培育和激發經營主體活力、推動高質量發展提供了有力支撐。



營商環境好不好，企業最有發言權。在安徽，得益於“免申即享”平台，企業只需提供準確的相關信息，就可以實現高效審批，資金快速到賬。在山東東營，一個25億元的風電項目從規劃落地到建設施工，審批部門一對一靠前服務。在湖南衡南，屋場懇談會制度推動黨員、幹部深入一線聽取各方面意見建議，幫助解決生產經營難題。營商環境越好，經營主體獲得感就會越強，信心就會越足。



某種意義上來說，優化營商環境的過程，也是一個不斷深化改革衝破思想觀念束縛、突破利益固化藩籬的過程。無論是清除市場壁壘，還是轉變政府職能，無論是提升服務質效，還是推進制度集成創新，都需要堅持向改革要動力、向創新要活力。既著力解決短板弱項、疏通堵點難點，又注重建立長效機制、夯實制度基礎，確保營商環境持續優化，才能更有效激發市場活力和社會創造力。



法治是最好的營商環境。從優化營商環境立法供給，到加強對行政法規中有違公平條款的清理工作，再到取消和調整工業和信息化、住房城鄉建設等領域33個罰款事項，我國以法治建設優化營商環境邁出堅實步伐。依法平等保護國有、民營、外資等各類所有制企業產權和企業家的合法權益，促進完善產權保護、市場准入、公平競爭、社會信用等方面的制度規範，將為各類經營主體創造穩定、透明、規範、可預期的法治環境，也將為打造對外開放新高地和推動經濟高質量發展注入強勁動力。



中央經濟工作會議強調，“持續建設市場化、法治化、國際化一流營商環境”。鞏固和增強經濟回升向好態勢，持續推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長，優化營商環境是必不可少的重要一環。在優化環境中激發活力，在制度創新中積蓄動力，中國經濟將向著“氣質更佳”“顔值更高”“活力更足”的方向不斷邁進。