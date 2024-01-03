福建座談打造海外僑胞健康服務平台惠僑通

（來源：中國僑網） 中評社北京1月3日電／據中國僑網報導，據福建省僑聯2日消息，日前，福建省僑聯“健康三寶”推進座談會在福建華僑主題館舉辦，來自福建中醫藥大學附屬第二人民醫院、附屬人民醫院，福建省立醫院等醫院的醫生代表和尼日利亞、緬甸、老撾、斯里蘭卡等國家的僑胞代表，共計30餘名代表參加座談。



福建省僑聯主席陳式海、一級巡視員張瑤出席座談會。



省醫務志願者協會秘書長柯宇志了介紹“惠僑通”一年來的運行情況，尼日利亞福建同鄉總會會長鄭旭升著重介紹了尼日利亞閩僑應急醫療志願者服務隊的工作情況和體會。



陳式海對省醫務志願者協會、醫生專家志願者和僑胞朋友們長期以來開展醫療為僑服務工作所作的努力和貢獻表示衷心的感謝。



陳式海指出，省僑聯早在20世紀80年代即得到福建醫科大學附屬第一醫院的大力支持，同時與醫大僑聯共同組織在全省華僑農場開展為僑義診活動，與醫大附一聯合開設了“華僑醫療服務中心”，我們要繼承傳統、接續努力。



他表示，打造“惠僑通”品牌、開展醫療為僑服務，是僑聯組織踐行“以人為本、為僑服務”宗旨的生動體現，是凝聚僑心僑力的有力舉措，是推動中外優秀文化交流互鑒的有效載體。



與會代表圍繞“深化‘惠僑通’品牌，提升醫療為僑服務水平”主題進行深入的座談和交流。