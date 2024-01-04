吳伯雄致函中評：選舉攸關台灣未來

2023年12月9日，吳伯雄前主席與其子吳志剛一同為國民黨“立委”候選人賴士葆助選。（中評社 楊騰凱攝） 中評社香港1月4日電（中評社報導組）中評智庫基金會於1月3日在香港舉辦“台灣選舉與兩岸關係變局”研討會，中國國民黨前主席吳伯雄特此向研討會致函指出：推動政黨輪替，衹有改變，台灣才有未來，兩岸才有和平與希望！



吳伯雄前主席函件全文如下：



郭偉峰董事長、羅祥喜執行長、各位關心台灣與兩岸關係的專家學者們大家早安、大家好：



眾所關注的台灣二合一大選，進入到最後十天的衝刺期，截至目前為止“總統”候選人的競爭十分激烈，最後誰能脫穎而出，還不靠譜。但是這場選舉攸關民進黨是否再繼續執政四年，讓情勢繼續惡化，還是換黨執政，尋求政策改變，這攸關台灣的未來，子孫的前途，我們高度關注選舉的結果。



作為中國國民黨的前主席，尤其是曾經率領國民黨在2008年重返執政，並取得“立法院”多數黨席次的關鍵地位，並經歷見證推動兩岸、兩黨和平交流、合作共贏的歷史，我非常盼望中國國民黨能夠重新再站起來，承擔起責任，扭轉乾坤，撥亂反正，讓台灣在各方面的建設都能夠重新走上正軌，為人民謀求最大的福祉。讓兩岸關係能恢復在共同的政治互信下，讓海基會、海協會重新良性互動起來，兩岸能夠降低敵意，恢復各方面的交流，不管在觀光、貿易、青年學子求學、文化交流各方面，都可以重新恢復、健康有序地往前推動。

