美媒示警：綠若再執政　陸恐讓台灣難過

民進黨大選候選人賴清德與蕭美琴。（中評社 資料照） 中評社台北1月3日電／美國政治新聞網站《Politico》2日報導說，美國總統拜登今年將拚連任，雖然外交政策通常不會影響美國大選結果，但在今年開始這幾周，拜登就面臨三大外交頭痛問題，包括持續中的俄烏戰爭、中東地區以哈衝突及台灣大選，而當中若有任何差錯，都可能令美國在全世界角色遭受質疑，從而衝擊拜登的連任機會。



談到台灣“總統”大選，《Politico》說，這可能決定拜登是否在年初就面臨另一場重大區域危機。而且賴清德若勝選，民進黨將再執政4年，北京可能不得不出手，會讓台灣的日子難過。



依據《中時新聞網》，該報導指出，若民進黨籍現任“副總統”賴清德勝選，民進黨將再執政4年，北京可能不得不出手。雖然北京不太可能因此入侵台灣，但可能會讓台灣的日子難過，例如干擾商業航運、從事侵攻台灣海空主權的軍事活動，以及切斷台灣經濟所依賴的關鍵補給線。而上述任何一項措施，都會迫使華府考慮如何回應。



《Politico》1日還在另一報導指出，華府在亞洲盟友台灣的大選，是2024年第一場重大選舉。分析說，賴清德選擇台灣前駐美代表蕭美琴當搭檔，向華府發出一項訊息，亦即有蕭美琴在旁輔佐，賴將會延續蔡英文對北京謹慎政策，也會在意美國關切的問題。



《華盛頓郵報》整理2024年全球選舉，也不約而同地將台灣大選列為重要觀察，認為這或許是賭注最高的一場選舉。華郵指出，國民黨對北京立場相對溫和，正尋求取代執政的民進黨。民進黨發跡於台灣人權運動，並認為與美國維持緊密關係，是台灣民主對抗中國的最佳保證。此外，這次選舉還有一個強大的第三方競爭者。