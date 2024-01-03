台積電劉德音退休僅開端？董事會恐大幅改組

台積電。（中評社 資料照) 中評社台北1月3日電／台積電日前無預警宣布董事長劉德音退休，將由總裁魏哲家接任下屆董事長，引發各界關注。媒體報導，劉德音去職只是台積電董事會改組的開端，隨著獨董陳國慈不續任、連任9屆的董事曾繁城傳出請辭，新董事名單中，人力資源資深副總經理何麗梅被視為可能人選之一。



劉德音拋出退休震撼彈，魏哲家將扛起台積電營運大任，牽動全球半導體生態。根據《鏡週刊》3日報導，劉德音去職是台積電董事會改組的開端，配合“金管會”要求今年上市櫃公司獨立董事任期半數以上不得超過9年，任滿3屆以上的獨董可能進行調整。目前台積電6席獨立董事中，彼得.邦菲和陳國慈皆超過3屆，麥克.史賓林特今年也任滿3屆，因此，除了獨董陳國慈確定不續任，其他獨董是否異動將牽動改組幅度。



報導指出，台積電最資深的董事曾繁城恐不會續任董事。曾繁城從1997年便擔任台積電董事，擔任董事的時間只略少於張忠謀的31年，劉德音、魏哲家等人都是曾繁城從海外挖回來的要角，論輩分，曾繁城比劉德音和魏哲家還高，在張忠謀的眼中，曾繁城更是他的“最佳戰友”。由於曾繁城不在“金管會”對萬年獨董的改革範圍內，台積電正積極慰留中，但最終會不會留任得等到2、3月才能確定。



台積電董事會恐大改組，前外資半導體業分析師、聚芯資本管理合夥人陳慧明認為，何麗梅很有機會成為下一屆董事會成員。