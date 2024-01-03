趙少康登脫口秀節目熱度高　凌濤析加分關鍵

國民黨副手候選人趙少康近日參加《賀瓏夜夜秀》訪談。（截自賀瓏夜夜秀YouTube畫面） 中評社台北1月3日電／2024大選，中國國民黨副手候選人趙少康突破同溫層，近日到脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》接受訪談，在副手辯論會上接連出招，引發討論。對此，國民黨智庫副執行長凌濤表示，趙少康參加活動表現如何，賺幾票、掉幾票都還好，重點是要“願意直球對決的感覺”，這會非常加分。而且藍營支持者很開明，看到候選人願意突破都會給予支持。



趙少康近日參加《賀瓏夜夜秀》訪談，影片在2日晚間上線，面對主持人賀瓏的調侃和提問，趙少康有許多精彩互動，爆出許多金句。許多網友也在影片下留言：“不得不說趙少康真的是目前最有梗的候選人”、“趙少康一出場全身都是話題”、“真的不得不說這次有加到分”、“雖然有些橋段挺尷尬，但趙先生放得很開，有被娛樂到”、“年輕人對趙少康不熟，但上了這個節目，重新認識了一次，覺得對他本人有加分”。



根據《中時新聞網》報導，凌濤2日下午在政論節目《大新聞大爆卦》表示，說夜夜秀特別針對國民黨？這個時代想用甚麼方式跟國民黨接觸，國民黨支持者能不能接受？這就是考驗。趙少康參加一個活動，能賺幾票、掉幾票這都還好，但是要讓人覺得“你不怕、你願意”這個感覺很重要。



凌濤舉例，像是趙少康在夜夜秀被拿國民黨前高雄市長韓國瑜膝蓋走路開玩笑，趙在現場也是很機智的反應，還順勢邀請賀瓏去看辯論會，再製造一波話題。他認為不用太苛責趙少康答的好或不好，重點是願意直球對決的感覺，越多越好，這非常加分。



凌濤還說，如果因為一場表現的好壞、認為去了也不會加分，就決定以後都不去，像是國民黨之前不敢去某些場合。那如果十年都不去，就會跟某些群體、某些年齡層斷層，所以還是要去。而且藍營支持者是非常開明的，對於候選人挑戰的容錯度很高，覺得候選人有勇氣去上節目就會給予最大的支持，這次有點受傷也沒關係，一次、兩次、十次，那個戰場就會是我們的。



凌濤談到趙少康在副手辯論會上，用比較懂美國“憲法”、“不提碩士學歷”、“中華民國不代表你”等細節鋪排，塑造出蕭美琴沒有站在“中華民國”立場上講話。趙少康在申論環節請辭中廣董事長、還現場提筆簽名，把收視率整個往上拉，這是媒體要的畫面、也是民眾想看到的直球對決，還宣布會若當選捐出“副總統”薪水，讓人感覺無私無我、大公無私。