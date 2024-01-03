藍委賴士葆：賴清德若當選　恐“正名制憲”

藍委賴士葆在臉書發文表示，賴清德若選上恐“正名制憲”。(照:賴士葆臉書) 中評社台北1月3日電／民進黨2024大選候選人賴清德日前在電視辯論會上脫口說出“中華民國”是災難”、“中華民國憲法”是災難”言論。對此，中國國民黨“立委”賴士葆昨日在臉書發文指出，從賴皮寮事件讓民眾見識到賴清德的法律素養，過去賴曾經強烈主張要制憲，現在原形畢露不再掩飾之後，令人忍不住合理懷疑，賴清德一旦選上，會如何遂行正名制憲的主張。



賴士葆臉書全文:



#“中華民國” 和 #“中華民國憲法” 是不可分割的一體兩面，“中華民國”依據“中華民國憲法”建立，賴清德的 #“中華民國”是災難 說法讓外界震驚，他修正為口誤，只是修正變成 #“中華民國憲法”是災難的說法，乃至蔡英文為賴清德緩頰為“中華民國憲法”與九二共識連結就是災難。從他們的論述中就可以窺知，蔡、賴兩人的中心思想沒有“中華民國憲法”，賴清德躁進的認為“中華民國憲法”是災難，卻絲毫不覺這樣的主張會給台灣人帶來災難，這樣令人不寒而慄。



賴清德過去用抗中保台來偽裝、隱藏、淡化自己的“台獨”思想，不斷的強化他若當選，兩岸發生戰爭的風險最低，這些都是為了選票考量。過去賴清德曾經強烈主張要制憲，現在原形畢露不再掩飾之後，我們合理懷疑，賴清德一旦選上會如何遂行正名制憲的主張。顯然賴清德就是一個連“憲法”都不願遵守的人，從賴皮寮的例子就可以看出，他蓄意的踐踏法律不覺愧疚。別人的違建都拆，唯他不拆，還動用“國家”機器替他找法源，於是“國土署”強詞奪理的維護賴清德利益、曲解法令牽拖新北市政府。



民進黨中央黨部補助全台綠委候選人換成汙衊侯友宜的凱旋苑廣告看版，轉移焦點替賴皮寮解套，蔡政府利用全面掌控媒體的優勢對全台人民進行大內宣，讓社會見識到掌握最大權力的人違法濫權比貪污更可怕。



#賴皮寮 的事件讓我們見識到賴清德的法律素養，不屑唱“國歌”、不屑提“中華民國”的名號、不恪遵“中華民國憲法”，那麼賴清德要憑恃什麼基準“治國”呢？以民進黨的黨綱加上個人主觀的判斷嗎？