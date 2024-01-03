“中華民國憲法”災難？沈富雄要賴參加基進黨

民進黨2024候選人賴清德。（中評社 資料照） 中評社台北1月3日電／2024大選進入最後倒數，針對民進黨2024候選人賴清德的“中華民國憲法”災難說，前“立委”沈富雄2日在政論節目表示，賴清德是要循體制內管道尋求大位，但嘴巴卻說出“體制外的理想”，這兩個是不一樣的東西一，如果賴要做到言行合一，“要退出民進黨，去參加辜寬敏的基金會、基進黨，千不該萬不該代表民主進步黨選“總統”。



根據《中時新聞網》報導，沈富雄2日在政論節目《TVBS戰情室》表示，“中華民國”和“中華民國憲法”是一體兩面，不管賴清德有沒有口誤，都有錯、不該這樣講，作為候選人明顯是露餡、讓人看出馬腳，“如果不嚴重的話，蔡英文不需要在這麼短時間內，當著賴清德的面給他洗臉”。



沈富雄指出，賴清德說的“中華民國是災難”，其實全台有20幾至30%的人能聽懂、諒解，就是民進黨裡面深綠、極獨的那些；他認為賴清德腦中的觀念是，“憲法”“是台灣現在跟未來的災難”，但這個是基本教義派、極獨派和“建國派”，如辜寬敏、台灣基進黨這些人基本理念，這些人認為“中國跟台灣沒有切的乾淨，風險就在這裡”，但他們沒有理解到，“要切的過程就是最大的風險所在”。



沈富雄說，國民黨目前批評賴清德的說法比較不動腦筋，他提自己罵法，賴清德今天是要經由體制內的途徑，要尋求大位，但是在尋求大位的過程中，你的嘴巴講出非體制的理想。如果賴清德心中真的是這樣想，還在選舉就不應該講，若要言行一致的話，要退出民進黨，去參加辜寬敏的基金會或加入基進黨，千不該萬不該代表民主進步黨選“總統”，因為賴清德努力要當選的東西，和他心裡要的、嘴巴講的，是不一樣的東西。