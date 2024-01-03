賴清德今站路口拜票　4年前蔡英文同一地點

賴清德今天在台北市站路口與民眾揮手問好，這個地點蔡英文４年前也站過。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北1月3日電（記者 黃筱筠）選前進入倒數關鍵時刻，民進黨今天發動全台灣站路口活動，民進黨候選人賴清德到台北市小巨蛋路口與民眾揮手。蔡英文4年前尋求連任時，也在這個路口與民眾揮手打招呼。賴清德受訪說， 今天在這裡也是沒有錯，蔡英文4年前，她也有來站在同一個路口拜票。他是希望能夠延續這樣的氣勢，贏得最後的勝利。



選前倒數，民進黨啟動最後催票作戰，全體黨公職今日上午7時半，同步在全台灣各縣市超過1000個路口拜票，賴清德也親自站上台北小巨蛋路口問候民眾，活動開始前接受媒體聯訪。



媒體問到最後10天陸空戰齊發，4年前蔡英文也在同個路口，是否有傳承意義？賴清德說，他在上次的中常會已經下達動員令，要求民進黨黨公職，從今天開始一直到12日，每天早上7點30分到8點30分，在22個縣市、817個路口，跟全台灣民眾拜票。



他指出，同時也邀請海內外的民眾，不分時間、不分地點，能夠用“美德贏台灣”的標語，透過短影片在社群網上串聯，在最關鍵的一哩路，同時也能夠做最後的衝刺，爭取最後的勝利。



蔡英文昨天臉書上以“在路上”短片再度力挺賴清德，蔡一開始當司機幫忙開車，賴坐在副駕駛，中間再交棒給賴清德開車，副駕駛座則由蕭美琴坐著。



賴清德說，這支影片寓意深遠，表示8年前、4年前，我們選擇對的人蔡英文領導“國家”走在對的路上，人民的奮鬥努力也已經有相當的成果，在這一次攸關台灣前途、印太和平穩定的重大選舉上面，也希望民眾，能夠秉持過往的精神，能夠選對的人走對的路。 他表示，在蔡英文要卸任的時候，所換的司機絕對不能夠換錯人，不能夠走回頭人，賴清德、蕭美琴是最能夠延續蔡英文路線，帶領台灣繼續往前進的候選人，敬請民眾能夠鼎力支持。