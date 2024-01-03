中一自行派位昨起接受申請　7.9放榜

中一自行派位昨日開放申請後的首個小時內，已有約六至七位家長親身到皇仁書院遞交申請。（來源：大公報） 中評社香港1月3日電／據大公報報導，中一自行分配學位階段昨日（2日）開始接受申請，家長如欲為子女申請官立、資助、按位津貼中學及參加派位的直接資助計劃中學的自行分配學位，須於即日起至1月16日向有關中學遞交申請。自行分配學位階段的派位結果，將於今年7月9日與統一派位結果一並公布。



昨日開放申請後的首個小時內，約有6至7位家長親身到位於銅鑼灣的傳統名校皇仁書院交表，排頭位家長陳先生表示欣賞學校教學理念和文化，收生階段只選定該校；並認為來港升學內地生人數增加，未必會導致學額競爭情況加劇，認為做好自己本分為宜。亦有交表家長為兒子每月花費8000至10000元報讀興趣班及各科補習班，並考慮報讀九龍區其他傳統名校。



教育局發言人表示：“自行分配學位的申請不受地區限制。家長選擇學校時應先對學校有充分認識，瞭解學校的辦學理念、傳統特色及收生準則等，以衡量學校是否配合子女的特質、性格、能力及興趣，從而作出適當的選擇。”



向多於兩校遞表 申請將作廢



教育局近年推行無紙化申請，鼓勵家長及早登記使用“智方便＋”以獲取有關資訊及查詢結果，亦會繼續接受傳統紙本申請表。教育局提醒家長，無論有關申請是透過“中一派位電子平台”或以紙本遞交，家長切勿向多於兩所參加派位的中學遞交申請，否則其子女的自行分配學位申請將會作廢。此外，家長切勿同時經“中一派位電子平台”和以紙本申請表為同一名子女遞交重復申請。



關於自行分配學位正取學生的通知安排，教育局表示，如學生獲參加派位中學納入其自行分配學位正取學生名單，家長將於今年3月27日收到學校通知。已登記成為“中一派位電子平台”用戶的家長，則可於同日上午10時起透過電子平台查閱自行分配學位正取學生通知。家長毋須回復學校是否接受學位。