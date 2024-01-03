保良局田小：常識科分拆　增實驗環節受歡迎

左圖：陳咏賢校長（右二）提倡“專科專教”，提高教與學效能。右圖：保良局田家炳小學八年前將高年級常識科分拆，讓孩子們在科學課堂上親手做實驗，在動手中學會提出假設、設計解決方法。（來源：大公報） 中評社香港1月3日電／據大公報報導，最新一份施政報告提出，2025／26學年起把小學常識科分拆為人文課及科學科，於小一及小四年級開始推行。保良局田家炳小學早於八年前把高年級的常識科分拆為“社會與人文”及“科學與科技”兩科，學校近日向傳媒分享教學經驗時表示，學校拆分科目後，亦在原有的科學內容上增加許多實驗，讓學生在動手中學會提出假設、設計解決方法並進行驗證。至於考核方面，雖然學校把常識科拆為兩科，但目前考試的兩張卷子合起來仍是一百分，且學校的科學測試更注重實驗題。



保良局田家炳小學校長陳咏賢發現，目前本港大學的小學教學文憑沒有開設主修科學的相關課程，許多常識科老師其實都是文科班底出身，教導高年班的科學時有些吃力，因此提倡“專科專教”，於2016年起把學校常識科拆分。起初學校將三至六年級的常識科都拆分，但實行一年後發現三年班沒有拆分的必要，因低年級的科學科比較簡單，拆分後兩科課時難以平衡。陳咏賢表示，相信新的課程框架會在科學科裡增潤更多內容，不會出現此類問題。



利用彈性學時靈活調配



目前學校的課時安排是一到三年級每周五節常識課，四到六年級每周三節“社會與人文”課程及一節“科學與科技”連堂，連堂時長1小時10分鐘，旨在讓學生有足夠的時間動手實驗。儘管新的課程大綱提出學時要求，陳咏賢表示，不會延長學生原本每天的上課總時長，會利用彈性學時靈活調配。例如人文科大綱要求的性教育板塊，可與原來由社工負責的性教育講座結合，學生聽完講座其實也掌握了該課程內容，實現“一舉多得”。



學校本身的“社會與人文”課程亦包含國民教育內容。學校副校長李偉逑說道，教授《基本法》等國民教育內容時，最重要的是從學生的生活實際談起，如出入境自由這類與日常息息相關的內容。他表示，先調動起孩子的興趣，再結合影片觀看、問答等多種形式活動，孩子們其實都可以學得好好。



學校拆分科目後，亦在原有的科學內容上增加許多實驗，讓學生在動手中學會提出假設、設計解決方法並進行驗證。李偉逑表示，初分科的頭兩年是最辛苦的，很多實驗要老師們一起嘗試、研究怎麼做，但慢慢看到學生有所得，亦覺得“好值得”。而對於施政報告提出要為科學科的老師提供三十小時的培訓，他認為這是“給有科學基礎的老師去提升他們教科學的能力”，對於沒有科學基礎的老師來說，三十小時是一定不夠的。



最難購置科學實驗器材



李偉逑表示，科學科拆分後最難的部分是購置科學實驗器材，“香港以前沒有小學科學科，很多實驗材料都是給中學用的”，因此學校只能從日本購入器材。此外，評估不同年級的學生適合進行什麼程度的實驗，亦是科學科備課的難點。不過，陳咏賢認為，新的課程大綱推行後，教育局會有足夠部署幫助學校過渡，相信這些問題都能按部就班解決。



在考核方面，學校主任邱智蜂表示，雖然學校把常識科拆為兩科，但目前考試的兩張卷子合起來仍是一百分，人文和科學部分為六四比。且學校的科學測試更注重實驗題，考察學生對原理的理解，避免其靠死記硬背準備該科目測試。