黎智英屢要求外國制裁內地及香港

二〇一九年七月，黎智英與時任美國副總統彭斯見面，公然要求美國介入香港修例。（來源：大公報） 中評社香港1月3日電／據大公報報導，亂港黑手、壹傳媒創辦人黎智英與旗下三間公司，涉嫌勾結外國勢力，違反香港國安法，案件去年12月18日起在西九龍法院開審。案件昨日續審，控方宣讀開案陳詞時指出，黎智英曾使用多個方法，要求外國對內地及香港施行所謂的“制裁”；揚言凍結內地及香港官員的銀行戶口才是最有效的方法。



黎智英作為知名傳媒大亨，持有壹傳媒集團，並成立《蘋果日報》。2019年4月1日至2021年6月24日，他共在《蘋果日報》發表161篇涉嫌煽動文章，當中31篇是在香港國安法生效後發表。



控方在開案陳詞中表示，黎智英是一名激進的政治人物，同時也是謀劃整個串謀行為的主腦。黎智英與其副手Mark Simon，曾和美國退役上將Jack Keane、前國防部副部長Paul Wolfowitz等人有頻繁的電郵來往，商討有關《馬格尼茨基制裁法案（Magnitsky Sanctions）》的目標人物及制裁時間。黎智英更揚言凍結內地及香港官員的銀行戶口才是最有效的方法。



多名《蘋果》前高層將指證黎



此外，黎智英曾利用2019年修例風波帶來的社會動亂，在案發期間與《蘋果日報》高層編采人員，串謀以《蘋果日報》作為平台發布煽動文章。已認罪的《蘋果日報》前社長張劍虹、前副社長陳沛敏、前社論主筆楊清奇，以及沒被起訴的前營運總裁周達權，將以控方證人身份作供，講述《蘋果日報》日常運作，以證黎智英曾指示他們實施串謀協議。



在接受外國媒體訪問方面，控方表示，黎智英曾於2020年4月接受英國的《金融時報》訪問時，指唯有國際支持，才可以制止中國控制香港事務。他於同年5月接受台灣節目《鄉民來衝康》訪問，並在節目中稱：“希望CIA（中央情報局）、美國等影響香港”，又揚言：“外國勢力是我們現在非常需要。”黎智英還曾在其個人Twitter發布的帖文內，標記時任美國總統特朗普，稱對方是有誠信的人，若然中央通過香港國安法，將會有嚴重後果。他亦曾接受彭博和福斯財經的訪問，稱特朗普應該對中國實施“十分嚴苛”的制裁措施。他又於美國《紐約時報》撰文，揚言美方撤銷內地及香港官員的子女留學簽證，並向港人發放更多移民及簽證的便利措施。



31涉煽動文章 立國安法後發布



控方還表示，《蘋果日報》2019年4月1日至2021年6月24日期間發布了逾7882萬份打印本，即使在《蘋果日報》停刊當日即2021年6月24日，亦打印了100萬份報紙。《蘋果日報》以報紙及網上版發布煽動刊物，並在社交平台上轉載傳播，意圖引起藐視政府或激起離叛等。控方引述《蘋果日報》於涉案時間的161篇文章佐證，其中31篇在國安法生效後發布，當中內容涉及要求美國“制裁”中央及香港政府。