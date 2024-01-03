蕭美琴站路口造勢　羅致政甩私密照疑雲參與

民進黨蕭美琴與綠營選將在新北市板橋區站在路口拜票。（照:民進黨提供） 中評社台北1月3日電／選戰進入關鍵時刻，民進黨2024大選副手候選人蕭美琴今天前往新北市板橋區出席“全台22個縣市同步站路口”活動，由“立委”羅致政、張宏陸、洪申翰、沈發惠及多位地方黨公職陪同，向板橋鄉親朋友道早問好，也受到市民的熱烈支持。



參選新北市第七選區（板橋東區）尋求連任的綠委羅致政昨日爆出性愛照疑雲掀起話題，他嚴詞否認影中人是他，揚言提告，上午仍出席造勢活動，並站在蕭美琴身邊。羅致政主要對手是中國國民黨葉元之。



蕭美琴表示，今天來到板橋站路口，同時台灣也站在十字路口上，她呼籲大家要“選對的人，走對的路”。她也進一步說，蔡英文多年來用“冷靜不躁進，理性不挑釁”的態度跟世界交朋友，讓台灣可以穩健向前。



蕭美琴強調，今天的台灣是世界的台灣，讓世界看見台灣，我們要帶著信心及勇氣去面對世界，更要帶著創新與繁榮以及對民主的堅持一起走對的路。



蕭美琴最後表示，選舉過程中會面臨很多的挑戰與困難，我們要譴責抹黑與造謠，要用愛的力量讓台灣往前走，“真理永遠會勝過造謠，愛的力量永遠大於仇恨”，我們大家一起用守護台灣的力量，堅定穩健的持續走向世界， 國家才能一直往前走，且走在正確的道路上，在世界繼續上架台灣。