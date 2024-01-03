中國製造升級　打造高端品牌

去年比亞迪新能源車銷量超過300萬輛，如無意外超過特斯拉，成為全球新能源車一哥。（大公報） 中評社香港1月3日電／中國近年創新發展取得成效，製造產業轉型升級步伐加快，從華為集團強勢推出高端智能手機，有力挑戰蘋果手機，再到比亞迪新能源車銷量強勁增長，推動中國汽車出口量超越日本，位列全球第一。這些例子印證中國已從製造大國逐步實現製造強國，在國際市場建立具有競爭優勢的中國製造高端品牌，成為經濟長期向好的重要因素，持續吸引外資加大押注中國。



大公報報導，雖然去年中國股票表現落後大市，滬綜指與恒生國企指數分別下跌3.87%與14%，但對於長期資金而言卻是低吸的好機會，境外投資者去年淨買入A股430多億元人民幣，創下連續十年淨買入的紀錄，顯示外資繼續長線看好中國經濟。需要留意的是，去年外資主力增持穩定性強的中國境內債券，涉資約萬億元人民幣，淨買入人民幣債券規模遠大於A股。因此，中國金融資產對外資依然保持吸引力，加倉人民幣資產大勢並沒有改變。



創新能力增強 產業技術躍進



面對外內諸多挑戰，包括環球政經不穩與內地房地產調整，去年中國經濟保持穩中有進，經濟總量可望超過126萬億元人民幣，料實現5%左右的經濟增長目標，延續﻿復甦良好勢頭。中國經濟韌力強、潛力大，其中一個重要因素為創新驅動經濟發展持續給力，大大加快製造產業技術升級改造，推動製造業全面向高端化、智能化、綠色化轉型，加速由中國製造邁向中國智造，為經濟增長持續注入新動力。



近年中國創新能力不斷增強，從而推動製產技術水平躍進，逐步打造出中國製造的高端品牌，令中國產品在國際市場競爭力持續提升。近日韓國媒體報導，以美國、中國、日本及歐洲的半導技術專利申請數據作出分析，發現中國半導體技術專利申請在全球占比由2003年的14%大幅上升至2022年的71.7%，超過在半導體領域位居一哥地位的美國，這是對中國半導體市場崛起、逐步實現製造強國的肯定。

