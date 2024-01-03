以軍空襲貝魯特南郊哈馬斯領導人喪生

1月2日，救援人員在黎巴嫩貝魯特南郊的以色列無人機襲擊現場工作。據黎巴嫩媒體2日報導，以色列無人機當天襲擊位於貝魯特南郊的巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）辦公室，導致哈馬斯政治局副主席薩利赫·阿魯裡等6人死亡。（來源：新華社） 中評社北京1月3日電／據新華網報導，據黎巴嫩媒體2日報導，以色列無人機當天襲擊位於黎巴嫩首都貝魯特南郊的巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）辦公室，導致哈馬斯政治局副主席薩利赫·阿魯裡等6人死亡。



黎巴嫩國家通訊社報導說，當地居民在空襲發生時聽到巨大爆炸聲，空襲造成阿魯裡等6人死亡，另有多人受傷，傷者已被送往當地醫院。另據黎巴嫩真主黨旗下燈塔電視台報導，哈馬斯下屬武裝派別卡桑旅的兩名領導人也在空襲中喪生。



黎巴嫩總理米卡提當天對這起襲擊事件予以譴責，並呼籲國際社會“制止以色列的侵略行徑”。他說，這是“以色列犯下的新罪行”，其目的是讓黎巴嫩進入新的對抗階段。



哈馬斯消息人士在接受新華社記者採訪時說，阿魯裡及其助手在以軍空襲中喪生。哈馬斯已通知卡塔爾和埃及等斡旋方，凍結與以色列的“任何談判”。



哈馬斯政治局成員伊扎特·裡什克當天發表聲明，譴責以色列暗殺阿魯裡是“懦弱行為”。哈馬斯在社交媒體上發表聲明說，阿魯裡被暗殺不會削弱“抵抗力量”。



事件發生後，以色列政府和軍方沒有直接就空襲貝魯特南郊發表評論。但以色列軍方發言人哈加裡在接受媒體採訪時說，以方將繼續打擊哈馬斯，並做好應對任何情況的準備。