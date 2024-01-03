侯友宜回防新北本命區　支持者冒雨相挺

國民黨2024候選人侯友宜致詞，國民黨“立委”候選人林德福（左）、新北市副議長陳鴻源（右）陪同。（中評社 楊騰凱攝） 中評社新北1月3日電（記者 楊騰凱）距離2024大選投票日倒數10天，中國國民黨2024候選人侯友宜今日回防北台灣，到新北市參拜永和保福宮，並以保福宮當起點啟動車隊掃街拜票。現場聚集約100名支持者，對侯友宜狂揮青天白日旗高喊“凍蒜”氣氛火熱。侯也呼籲在野力量要集中選票支持國民黨“侯康配”才能下架引戰的民進黨。



本周侯友宜預計會南北兩頭跑，全力拚陸戰催票，1月4日晚間在基隆市舉行造勢晚會，接著1月5日跑台南、1月8日台中市、1月9日回到侯友宜的故鄉嘉義。選前最後一個黃金周末1月6日、7日將則分別會在桃園、高雄南北兩地各舉行一場造勢，最後1月12日選前之夜，侯友宜將再回防本命區新北市，在板橋第一運動場前廣場同步串聯全台各地舉行造勢晚會。



侯友宜今日來到永和保福宮參拜，陪同者包括國民黨“立委”候選人林德福、國民黨新北市副議長陳鴻源、國民黨新北市議員連斐璠。儘管現場下著雨，仍聚集約100名支持者，就算撐著傘到場替侯友宜打氣，大家高呼“侯友宜凍蒜”、“國民黨勝利”。



永和、中和因為有不少軍公教人士居住，算是藍營大票倉，林德福已經連任6屆“立委”，2024要挑戰7連霸。



侯友宜表示，剩下10天就要投票，關係到“中華民國”、台灣未來的命運，這場選舉面對的是戰爭與和平的選擇、清廉對貪腐的選擇、獨裁與民主的選舉，民進黨執政這幾年兩岸關係緊張，孩子們要延長兵役，而我則要負責保兩岸和平，孩子們不用上戰場，這非常非常重要。



侯友宜指出，貪腐弊案太多了，尤其發國難財，人命性命要沒了你還賺錢，這些弊案我會成立新的特偵組，一件一件辦，所以民進黨很怕我當選，一當選他們就慘了。



侯友宜表示，如果要政黨輪替，在這10天最重要的關鍵就是，所有在野力量一定要集中選票，支持最強的候選人“侯康配”，民主要制衡，政黨要輪替，要靠大家集中有所力量，下架貪腐、獨裁、引來戰爭的民進黨。