槍擊、騷亂、火災　歐美多地跨年夜不太平

2023年12月31日，警察在美國紐約時報廣場警戒。（來源：新華網） 中評社北京1月3日電／據新華網報導，美國、荷蘭、奧地利等多個歐美國家在跨年夜發生槍擊、騷亂、火災等事件，導致人員傷亡。



美國廣播公司設在洛杉磯的KABC電視台援引加利福尼亞州霍索恩市警察局消息報導，當地跨年夜發生槍擊事件，導致1人死亡、4人受傷。



報導說，霍索恩市警察局接到報警電話後，於1日零時30分派出警力應對。案發地點位於當地一家購物中心附近，5名傷者被分別送往醫院救治。其中，一名成年女性不治身亡，一人傷勢危急，另外三人情況穩定。



警方尚未逮捕任何人，案件仍在調查中。



洛杉磯市中心1日一處新年慶祝活動發生槍擊事件。《洛杉磯時報》援引洛杉磯警察局消息報導，槍擊導致2人死亡、8人受傷。



在大西洋彼岸荷蘭的跨年夜，警方在全國逮捕了200多人，數十名警察在逮捕行動中受傷。



荷蘭警方一名發言人告訴當地媒體，多個城市的警方遭到煙花爆竹和石塊襲擊，這一夜嚴重事件頻發，其中包括多起“令人難以接受的”暴力事件。



路透社報導，在荷蘭城市鹿特丹，百餘輛汽車等交通工具被點燃；在首都阿姆斯特丹和海牙等地，當地政府不得不出動防暴警察來驅散施暴者；在哈勒姆，一名男子死於燃放煙花爆竹導致的事故。



在德國首都柏林，警方在跨年夜逮捕了約390人，其中包括許多違反安全規定燃放煙花爆竹的民眾。54名警察執法過程中受傷，其中30人因煙花爆竹受傷。



柏林警察局發言人安雅·迪施克說，除1000名駕駛警車巡邏的警察，警方在跨年夜還增派了3200多名警察維持治安。目前，警方已對柏林2023年12月31日晚6時至今年1月1日早晨6時所發生的720起事件啟動調查。



德新社援引柏林一家醫院的消息報導，這家醫院在跨年夜接收了28名因燃放煙花爆竹受重傷的患者，其中有的傷者手部、臉部或眼部受傷，有的被燒傷，還有的需截肢。



在德國北萊茵－威斯特法倫州，跨年夜發生多起針對應急部門人員的襲擊事件，21名警察在執勤中受傷。科布倫茨和博克斯貝格等地也發生了因燃放煙花爆竹導致的死亡事件。



煙花爆竹引發的事故還不止於此。法新社援引意大利警方消息，跨年夜，燃放煙花爆竹導致一人死亡、274人受傷。在瑞士，一名男子同樣因燃放煙花爆竹死亡，另有兩人受傷。



在奧地利東南部城市格拉茨，一家酒吧1日凌晨在舉行新年慶祝活動過程中發生火災，導致1人死亡，21人重傷。



當地警方說，傷者中至少3人情況危急，在重症監護室內接受治療。



據美聯社報導，起火點位於酒吧入口處，尚不清楚火災原因，不過調查人員正圍繞技術故障展開調查。



在英國首都倫敦，一名16歲男孩跨年夜在倫敦以北的櫻草山上觀賞煙花時，與他人發生爭鬥，被刺身亡。櫻草山1日停止接待遊客，以便警方和法醫對案發現場展開調查。