【
大
中
小
】 【
打 印
】
日本能登半島地震已致62人死亡
http://www.CRNTT.com
2024-01-03 10:41:42
（來源：新華社）
中評社北京1月3日電／據新華社報導，日本石川縣政府最新公布的數據顯示，截至3日上午8時，能登半島地震已導致該縣62人死亡。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
一架日本航空飛機在羽田機場跑道起火冒濃煙
(2024-01-02 17:32:45)
日本本州西岸近海發生7.4級地震
(2024-01-01 17:18:07)
日本群馬縣疑暴發禽流感疫情
(2024-01-01 17:17:51)
受強震影響，日本東海道新幹線部分區間停運
(2024-01-01 17:11:44)
“黑金”醜聞持續發酵，岸田考慮取消出訪
(2024-01-01 16:40:52)
日本研究揭示可逆性嬰兒肝衰竭發病機制
(2024-01-01 10:20:11)
中評鏡頭：澀谷SKY 東京市景一覽無遺
(2024-01-01 00:13:39)
向美國出口殺傷性武器 日本又在“玩火”
(2023-12-31 10:12:37)
日本檢方對“安倍派”連搜三天
(2023-12-31 10:12:15)
日本推進“出雲”號航母化改造
(2023-12-31 09:13:19)