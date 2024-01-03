】 【打 印】 
日本能登半島地震已致62人死亡
http://www.CRNTT.com   2024-01-03 10:41:42


（來源：新華社）
　　中評社北京1月3日電／據新華社報導，日本石川縣政府最新公布的數據顯示，截至3日上午8時，能登半島地震已導致該縣62人死亡。

掃描二維碼訪問中評網移動版 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：