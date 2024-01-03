外交學院成功主辦第三屆全國外交口譯大賽

（來源：中國網） 中評社北京1月3日電／據中國網報導，為深入學習貫徹習近平外交思想，踐行全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，外交學院於2023年12月30日在展覽路校區成功舉辦了第三屆“全國外交口譯大賽”。本屆大賽以“三大倡議與中國方案”為主題，關注中國方案、中國智慧，用世界聽得懂的語言闡述中國之路、中國之治、中國之理。



外交部外語專家陳明明大使、外交學院副院長孫吉勝教授出席大賽現場並致辭。外交部外語專家陳明明大使，全國翻譯專業資格（水平）考試英語專家委員會副主任委員任小萍大使，外交部公使銜參贊許輝，中國網黨委書記、總編輯王曉輝，中國外文局翻譯院副院長、中國翻譯協會常務副秘書長邢玉堂，對外經濟貿易大學英語學院院長向明友教授，外交學院英語系主任冉繼軍教授，北京外國語大學英語學院高彬教授等擔任大賽評委和點評專家。



本次大賽邀請了國內29所開設漢英口譯項目的知名高校共54名選手參賽，他們分別來自北京第二外國語學院、北京工業大學、北京外國語大學、北京語言大學、大連外國語大學、對外經濟貿易大學、復旦大學、廣東外語外貿大學、國際關係學院、吉林大學、南京大學、南京師範大學、清華大學、上海外國語大學、四川大學、四川外國語大學、太原理工大學、天津外國語大學、外交學院、武漢大學、西安外國語大學、廈門大學、鄭州大學、中國傳媒大學、中國人民大學、中國人民解放軍國防科技大學國際關係學院、中南大學、中山大學、中央民族大學。（按拼音排序）

