加快形成新質生產力　新能源車重塑產業生態

智能化工廠里，機器人可實現自動化組裝零部件。（來源：人民網） 中評社北京1月3日電／據人民網報導，2023年前三季度GDP增長5.2%，增速在全球主要經濟體中保持領先；2023年1—11月份，工業增加值同比增長率為4.3%，較2022年同期提高0.5個百分點，社會消費品零售總額同比增長7.2%，較2022年同期提高7.3個百分點；2023年1－11月份，太陽能電池、服務機器人、新能源汽車產量分別增長56.2%、22.9%、27.7%，高技術產業投資同比增長10.5%，高技術製造業和高技術服務業投資分別增長10.5%、10.6%……



剛剛過去的2023年，我國經濟總體回升向好，高質量發展扎實推進，新質生產力加速形成。中央經濟工作會議在系統部署2024年經濟工作時強調，要以科技創新推動產業創新，特別是以顛覆性技術和前沿技術催生新產業、新模式、新動能，發展新質生產力。



如何加快形成新質生產力？業內人士表示，新能源、新材料、高端裝備製造等戰略性新興產業和未來產業是形成新質生產力的主陣地。在新一輪科技革命和產業變革深入發展之際，新質生產力帶來顛覆性影響，需要持續解決新能源等產業重點領域和關鍵環節的瓶頸和短板，加快推進產業結構轉型升級，提升全要素生產率，既滿足當下經濟轉型升級的當期需求，也在未來產生高質量供給後，進一步創造有效需求。



變革性技術融合應用



持續重塑產業生態體系



什麼是新質生產力？在中共中央黨校（國家行政學院）中國式現代化研究中心主任張占斌看來，新質生產力代表生產力演化過程中的一種能級躍升，是科技創新發揮主導作用的生產力，以高效能、高質量為基本要求，以高新技術應用為主要特徵、以新產業新業態為主要支撐、正在創造新的社會生產時代的生產力。培育和塑造新質生產力是構建現代化產業體系的必然要求，也是遵循可持續發展基本規則，強化產業源頭技術創新和產業系統創新能力，不斷提升國家綜合實力與國際競爭力並實現高質量發展的必然選擇。



也有業內人士認為，新質生產力的起點在於“新”，關鍵在於“質”，落腳於“生產力”。它以科技創新為主導，具有信息化、網絡化、數字化、智能化、自動化、綠色化、高效化等特徵，並在技術的前沿性、需求的突破性、影響的顛覆性、價值的戰略性、前景的爆發性等方面加速構建中國式現代化產業體系。

