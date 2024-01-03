向史而新，推動中美關係行穩致遠

2018年2月2日，在美國紐約舉行的文化交流活動上，來自北京的小學生教紐約梅德加·埃弗斯學院預備學校的學生練習中國書法。（來源：新華網） 中評社北京1月3日電／據新華網報導，45年前，中華人民共和國和美利堅合眾國正式互相承認並建立外交關係，深刻影響世界歷史進程。中美關係一路走來，雖經歷風風雨雨，但總體保持向前發展勢頭。當今的中美關係，已是世界上最重要的雙邊關係，不僅關係兩國人民福祉，更攸關世界和平發展和人類前途命運。面對新的挑戰和問題，中美兩國有必要回望來路，從歷史中汲取智慧和力量，推動兩國關係行穩致遠。



相互尊重是讓中美兩國能夠走到一起、和平共處的前提和基礎，如今依然是兩國正確相處的應有之義。衹有尊重，才能共處。從中美接觸第一天開始，雙方就知道是和歷史文化、社會制度、發展道路都不同的國家打交道，但這沒有影響兩國打破堅冰建立外交關係，也沒有妨礙雙方基於共同利益深化合作，更沒有阻礙雙方為世界和平繁榮作出共同貢獻。相互尊重是人與人打交道的基本禮數，也是中美兩國相處的起碼準則。中美之間的差異和分歧，半個世紀前就存在，現在和將來也將繼續存在。中國始終尊重美國，從來沒有想過改變美國。美國也應該尊重中國的核心利益和重大關切，樹立正確的對華認知，更不要試圖塑造或改變中國。



時代已然發生變化，中美兩國也在不斷變化，但雙方的共同利益遠大於分歧沒有變，始終是推動中美關係向前發展的內生動力。兩國雙邊貿易額從1979年不足25億美元到2022年近7600億美元，雙向投資從近乎為零到2600多億美元，給兩國人民帶來了實實在在的福祉。中美還攜手辦成了造福世界的不少大事：合作打擊恐怖主義、合力應對國際金融危機、推動達成氣候變化《巴黎協定》……當前形勢下，兩國共同利益不是減少了，而是更多了，既包括經貿、農業等傳統領域，也包括氣候變化、人工智能等新興領域。廣泛的共同利益進一步印證了互利共贏是中美關係的本質特徵，對話合作是中美兩國唯一正確選擇。



中美兩國曾經隔絕對立22年，是兩國人民的願望讓兩國打破堅冰，中美關係的未來也將由兩國人民創造。50多年前的“乒乓外交”以“小球轉動大球”，拉開了中美關係新篇章的歷史序幕。中美關係的大門一旦打開，就不會再被關上。中美建交後的45年裡，兩國民間和人民的交流合作更為頻繁密切，建立起284對友好省州和友好城市關係，最多每周300多個航班和每年500多萬人次的相互往來。如果說，半個世紀前中美人民的來往和瞭解尚如涓涓細流，那麼歷經幾十年的沉澱，兩國人民積累的交流願望和友情已如滔滔江河。兩國人民善意友好的涓滴匯流，讓寬廣太平洋不再是天塹；兩國人民的雙向奔赴，讓中美關係一次次從低谷重回正道。



中美建交，是中美兩國老一輩政治家審時度勢、當機立斷，以非凡的戰略眼光、政治勇氣和外交智慧邁出的歷史性一步。縱觀中美關係風雲跌宕，可以得出相互尊重、和平共處、合作共贏是中美正確相處之道的重要論斷，這三大原則也應該成為中美共同努力的方向。去年11月，中美兩國元首在美國舊金山舉行會晤，開辟面向未來的“舊金山願景”，為中美關係發展指明了方向。



不久前，中國人民的老朋友和好朋友基辛格博士與世長辭。在去年美中關係全國委員會舉行的年度頒獎晚宴上，這位中美關係的開拓者和建設者說，美中之間的和平與合作至關重要，符合兩國和世界的利益。“正如我50年前所相信的那樣，我們能找到克服困難的出路”。



“卻顧所來徑，蒼蒼橫翠微。”不論形勢如何變化，中美和平共處的歷史邏輯不會變，兩國人民交流合作的根本願望不會變，世界人民對中美關係穩定發展的普遍期待不會變。當前，中美關係正處在新的十字路口，中美雙方應本著對歷史、對人民、對世界負責的態度，認真落實兩國元首達成的重要共識和成果，以實際行動推動中美關係穩定、健康、可持續發展。



