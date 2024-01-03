元旦旅遊市場“開門紅”　假日消費熱潮湧動

1月1日，遊客在頤和園冰場玩冰車和冰上自行車。（來源：新華社） 中評社北京1月3日電／據人民網報導，“這個元旦東北太火爆了，洗浴中心等位150號起步。”來東北旅遊的上海遊客王女士說。



2024年元旦假期，旅遊市場迎來“開門紅”，假日經濟熱度不斷升溫。經文化和旅遊部數據中心測算，元旦假期3天，全國國內旅遊出游1.35億人次，同比增長155.3%；實現國內旅遊收入797.3億元，同比增長200.7%。



這個假期，“南方小土豆”“馬鈴薯公主”火了，東北三省成為南方遊客的旅遊“主場”。同時，三亞、昆明等南方城市，則成為北方遊客“避寒跨年”的熱門目的地。



“南北互跨”成為這個元旦假期出游的熱門趨勢。途牛數據顯示，前往海南、雲南、廣東等目的地出游的用戶中，來自北京、沈陽、天津、太原、鄭州等北方城市的用戶占據了更高的比例，京津冀、東北三省等北方地區則吸引了更多來自上海、南京、深圳、廣州、杭州等城市的遊客；攜程數據顯示，今年憑借冰雪游“贏麻了”的哈爾濱，在元旦假期繼續保持優越成績，元旦哈爾濱的異地客群占比75%，3天假期旅遊訂單量同比大漲158%；美團數據顯示，假期前兩天，東北洗浴中心訂單量同比增長180%，其中，沈陽、哈爾濱、長春等地的洗浴中心訂單增速跑贏全國大盤，在廣東，溫泉酒店迎來消費高峰，相關訂單量較去年同比增長顯著。



從滑雪、賞雪、泡溫泉到體驗冬捕、雪橇、凍梨、東北澡堂、花棉襖、大炕房等，南方遊客對北國風光和地域文化展現出了濃厚興趣。在黑龍江雪穀經營客棧的馬大姐介紹，這個元旦生意是“五年來最旺”，20餘個房間天天全滿。“八九成都是南方遊客，比起大床房，大家更喜歡大炕房，來這都會拍幾組主題照片留念，我們為遊客提供了免費的大花襖。後續，我們也計劃通過直播，帶動更多南方遊客來東北’上炕’。”



冰雪消費成為元旦文旅市場的主要增長點。同程旅行數據顯示，元旦假期期間，國內冰雪旅遊熱度環比上漲216%。哈爾濱冰雪大世界、什刹海冰場和頤和園包攬了元旦假期熱門景區前三名。

