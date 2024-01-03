日本將就羽田機場兩機相撞事故展開正式調查

1月2日，在日本東京羽田機場，受兩機碰撞起火事故影響，日本國內航班大範圍延誤或取消。據日本廣播協會2日報導，日本航空一架客機當天在東京羽田機場與一架海上保安廳飛機發生碰撞，引發火災。客機上379人已全部安全轉移，海上保安廳飛機上6人有5人死亡，機長重傷。（來源：新華社） 中評社北京1月3日電／據日本媒體報導，日本運輸安全委員會將於3日正式就東京羽田機場兩機相撞事故展開調查。



報導說，日本運輸安全委員會將派出6名航空事故調查員展開事故調查，飛機製造商空客公司也表示將派專家組從技術角度協助日本方面調查。



另據日本廣播協會3日消息，經國土交通省確認，2日事故發生前，羽田機場空中交通管制員對日本航空公司客機發出的是“可以進入跑道”許可，而向海上保安廳飛機下達指令為“滑行至跑道前”。



2日傍晚，從札幌新千歲機場起飛的日航516航班客機在羽田機場降落時，在跑道上與海上保安廳飛機發生碰撞並起火。事故發生後，客機上所有人員被安全轉移，海上保安廳機上人員5人死亡、1人重傷。東京消防廳稱，客機大火在事故發生8個多小時後被撲滅。



事故導致羽田機場2日一度關閉所有跑道，原計劃當天在該機場起降的226個航班被取消，4萬多人出行受到影響。目前，羽田機場已恢復開放3條跑道，但3日仍有約100個進出該機場的航班將被迫停飛。