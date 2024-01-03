（來源：新華社） 中評社北京1月3日電／據光明日報報導，傳統戲曲、國風音樂、古典詩詞、非遺工藝、民族民間舞蹈等，不斷突破特定圈層，走向更廣闊的受眾，在社會上產生轟動效應，這讓傳統文化不再是“故紙堆”“老古董”，而是變得新潮、時尚、有趣味



最近，青年越劇演員陳麗君主演的越劇《新龍門客棧》火了，一躍成為戲曲圈的“頂流”。陳麗君由此收穫了大量粉絲，線下演出常常一票難求，在網絡平台上，她的演出片段播放量更是達到千萬級別。



近些年，傳統文化類作品“出圈”的例子比比皆是。國畫傳世珍品《千里江山圖》引發“故宮跑”，其山水圖像與青綠色彩延展到服裝、器具、裝飾、舞美等眾多領域；《中國詩詞大會》以精彩的詩詞接龍和“飛花令”，增強了節目的衝突感，在社會上掀起一波吟咏詩詞的熱潮；《國家寶藏》《上新了·故宮》等，邀請影視演員演繹文物故事，讓歷史文化得以鮮活呈現；在《唐宮夜宴》中，一眾嬌憨逗趣的“小姐姐”生動演繹來自唐朝的民俗風情，迅速俘獲廣大觀眾的心……傳統戲曲、國風音樂、古典詩詞、非遺工藝、古籍書畫、民族民間舞蹈等，不斷突破特定圈層，走向更廣闊的受眾，在社會上產生轟動效應，這讓傳統文化不再是“故紙堆”“老古董”，而是變得新潮、時尚、有趣味。



傳統文化類作品何以頻頻“出圈”？



首先，內容和形式創新是根本。有學者提出，近年來“出圈”的傳統表演藝術多以“熟悉嫁接陌生”的形式展現，形成“反差式創新”。



京劇、越劇、昆曲等傳統戲曲，都有人們耳熟能詳的精彩唱段，形成了固有的唱念做打表演程式，觀眾長期津津有味欣賞的就是一句唱詞、一個身段裡展現的韵味和風采。但是，這也在一定程度上帶來了套路化的弊病，觀眾容易產生審美疲勞。因此，對傳統藝術守正傳承的同時，從內容到形式上的創新必不可少。比如，白先勇推出青春版《牡丹亭》，在劇情、造型、服裝、唱腔等諸多方面對傳統昆曲進行改造，為昆曲創新開辟出新的道路。此次爆火的《新龍門客棧》則在越劇創新上大膽嘗試，在演出方式上推出一個新概念——環境式越劇，採用沉浸式場景，劇場是一間布滿機關暗道的客棧，舞台與觀眾席融為一體，演員表演時可與觀眾互動，大大增強了戲劇觀賞的體驗感。

