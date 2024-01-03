中國文化企業揚帆出海

電視劇《長風渡》英文海報。（來源：愛奇藝） 中評社北京1月3日電／據人民日報海外版報導，如今，眾多中國文化企業揚帆出海，受眾日益增多，不斷增強中華文化傳播力、影響力。日前，浙江大學“求是智庫”出品《文化企業出海影響力評估體系與指數報告》，展現了中國文化企業出海的特點。



展現中華文化之美



對中國文化企業來說，優質內容是出海贏得更多受眾的根本，而源遠流長的中華文化則是文化產品創作的不竭寶庫。近年來，一批既具有中華文化特色又具有國際影響力的影視作品，以年輕化、專業化、國際化的影視語言展現出獨具韵味的東方之美，贏得了海外觀眾的喜愛。



融入織造技藝、中國布料等非遺文化元素的《當家主母》打入東南亞及南亞市場的同時，通過VIKI、Youtube、Facebook、italk、ODK、TVB等平台登陸北美；以“戲中戲”講述非遺傳承故事的現代題材劇《正好遇見你》先後與韓國CNTV、日本NHK公共頻道達成合作，劇中著重展現的花絲鑲嵌、緙絲、滬式旗袍、玉雕、陶瓷、木版水印等非遺文化在國際舞台大放異彩……這些融入中華文化元素的影視劇，在海外市場獨樹一幟。



驚艶的裸眼3D巨幕、童話般的“汴幻靈境”……河南開封“國家文化出口基地·雙創園”根植傳統文化和當地的深厚歷史，打造沉浸式數字藝術空間，亦真亦幻、唯美浪漫。自設立以來，該基地先後組織推動文化藝術品出口到德國、意大利、韓國、新加坡、阿聯酋、摩洛哥等多個國家和地區。“‘國家文化出口基地·雙創園’積極引導經營主體國際化經營，已成為文化走出去的新載體。”相關負責人表示。



2023年9月，2023文化貿易投融資博覽會在安徽合肥舉辦，共有來自國內外約1000家企業參展，集中呈現萬餘件文化產品及多項特色藝術技藝。文房四寶製作技藝、非遺華服秀、陶藝製作體驗、廬州插花展演、制香展演、傳統豆腐製作等特色體驗及展演令觀眾難忘，各種國潮文化展品引人矚目。



深入挖掘、傳承優秀中華文化，將具有民族特色的文化產品推向國際市場，中國文化企業正在向世界更好地展示中華文化魅力，也讓世界瞭解中國、認識中國、喜歡中國。

