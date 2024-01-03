恢復通關效應　廣東新增8000港澳企業

恢復通關後，港澳投資企業加速進入廣東。圖為香港創客在粵路演。（大公報） 中評社香港1月3日電／記者2日從廣東省市場監督管理局召開的新聞發布會上獲悉，廣東大力實施經營主體培育計劃，取得積極成效，截至2023年底，全省登記在册經營主體突破1800萬戶，其中企業突破780萬戶，占全國七分之一。



灣區內地九市每千人擁87企



大公報報導，值得一提的是，2023年初粵港全面恢復通關，特別是廣東市場監管部門及各級政府推出吸引和服務外資的“組合拳”，使得赴粵投資的港澳企業數量大增。據統計，2023年全省港澳資法人企業達9.6萬戶，同比增長15.5%；新登記港澳資法人企業8000戶，同比大幅增長64.4%。



為吸引和服務港澳企業，廣東多措並舉優化大灣區營商環境。廣東省市場監督管理局二級巡視員龔憲平介紹，在大力推進粵港澳市場軟聯通方面，廣東加快粵港澳大灣區市場監管領域規則銜接、機制對接，深化登記確認制改革，推行登記註冊“灣區通辦”，施行“跨境通辦、一地兩注”，試點香港投資者簡化版公證文書電子化流轉，實現港資企業全程電子化登記，便利灣區投資興業。截至目前，大灣區內地九市每千人擁有企業87戶，達到發達國家水平。另外，廣東進一步深化灣區標準、灣區認證，推動省政府與國家知識產權局啟動新一輪局省共建，推進建設國際一流灣區知識產權強省。