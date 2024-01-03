賴問兩岸一家親戶長是誰？柯轟又賣芒果乾

柯文哲接受媒體聯訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園1月3日電（記者 盧誠輝）針對民進黨2024候選人賴清德昨天說，台灣民眾黨主席柯文哲之前面對媒體提問，卻不敢回答兩岸一家親的戶長是誰。賴是否又再打抗中保台牌？柯文哲今天到桃園市拜廟受訪時表示，兩岸一家親沒有同一個戶長，是賴自己搞不清楚，賴只會賣“芒果乾（“亡國感”諧音）”，柯反問賴，要如何務實推動“台獨”？AIT有沒有打電話給賴？



柯文哲今天上午到桃園市護國宮參香祈福，衹有民眾黨桃園市第六選區“立委”候選人李慕妍到場陪同，一早不到8點，就有柯粉到廟內等待，搶著要跟柯文哲合影、簽名，柯參拜後接受媒體聯訪，針對賴清德昨日批他不敢回答兩岸一家親的戶長是誰的問題，柯文哲也毫不客氣的砲火全開。



柯文哲反問賴清德，兩岸一家人的戶長是誰？兄弟之邦誰是兄？誰是弟？兩岸一家親沒有同一個戶長，是賴自己搞不清楚，賴只會賣“芒果乾”，但賴要不要先回答他的問題？賴要如何務實推動“台獨”？AIT有沒有打電話給賴？賴講“中華民國是災難”、“中華民國憲法是災難”和“兩岸互不隸屬就是台獨”，他猜蔡英文應該氣到不想跟賴講話了。



媒體詢問，昨天車掃是刻意經過藍營小雞的競選總部嗎？



柯文哲說，沒有刻意，因為競選總部都設在大馬路邊，車掃不可能都走巷子故意要避開，很奇怪麻，所以既然經過了，就大大方方跟人家說加油，那不是很好嗎？



民眾黨全台車隊掃街第二天，柯文哲今日將車掃整個大桃園地區，晚上還要前往中壢新明夜市和支持者互動合影，緊接著再趕往平鎮區的三崇宮為民眾黨桃園市第五選區“立委”候選人賴香伶站台輔選，把握選前倒數10天，全力衝刺。