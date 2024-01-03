農業農村部負責人：有力有效推進鄉村振興

12月29日，河北省灤州市範莊村奶牛場的工人在整理奶牛飼料。（來源：新華社） 中評社北京1月3日電／據新華社報導，國家主席習近平在二〇二四年新年賀詞中指出，“2023年，我們接續奮鬥、砥礪前行，經歷了風雨洗禮，看到了美麗風景，取得了沉甸甸的收穫”“糧食生產‘二十連豐’，綠水青山成色更足，鄉村振興展現新氣象”。



日前召開的中央經濟工作會議定調2024年經濟工作，提出以確保國家糧食安全、確保不發生規模性返貧為底線，以提升鄉村產業發展水平、提升鄉村建設水平、提升鄉村治理水平為重點，強化科技和改革雙輪驅動，強化農民增收舉措。



如何抓好糧食等重要農產品穩定安全供給，如何有力有效推進鄉村全面振興？農業農村部有關負責人接受新華社記者採訪。



毫不鬆懈抓好糧食生產



糧食安全是“國之大者”。2023年我國糧食生產克服極端天氣不利因素影響，全年糧食產量再創新高，為經濟社會行穩致遠奠定基礎。



“我們將認真落實中央經濟工作會議、中央農村工作會議精神，毫不鬆懈抓好糧食等重要農產品穩定安全供給。”農業農村部種植業管理司副司長劉莉華表示，重點抓好以下三方面：



——推進大面積單產提升。在抓好已有的100個大豆、200個玉米整建制推進縣的基礎上，2024年再增加100個玉米、100個小麥和102個油菜整建制推進縣。突出“主導品種、主推技術、主力機型”，組織開展技術培訓、指導服務等活動。農業農村部將會同財政部、國家發展改革委，進一步加大對單產提升支持力度。



——抓好大豆油料生產。2024年將著力促進產銷順暢銜接，鞏固大豆油料擴種成果，確保大豆面積穩定在1.5億畝以上、油料面積穩定在2億畝以上，持續提升國內大豆油料產能和自給率。

