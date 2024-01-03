湖北：聯動機制監督護航一庫碧水永續北送

湖北省丹江口市紀委監委緊盯南水北調工程安全、水質安全、供水安全開展政治監督。圖為近日，該市紀委監委監督檢查組在市水質安全保障指揮中心監測大廳瞭解水質安全“大數據”監測以及職能部門履職情況。（來源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京1月3日電／據中央紀委國家監委網站報導，黨的二十大報告強調，必須牢固樹立和踐行綠水青山就是金山銀山的理念，站在人與自然和諧共生的高度謀劃發展。湖北丹江口庫區是南水北調中線工程核心水源區，是國家重要生態功能區，全省各級紀檢監察機關深入貫徹落實習近平生態文明思想、習近平總書記在推進南水北調後續工程高質量發展座談會上的重要講話精神，堅決扛起南水北調中線水源區保護監督的政治責任，建立協調聯動機制，凝聚監督合力，推動解決影響水源區安全的突出問題；緊盯重點項目建設、重點任務落實、重要問題整改，做實精準監督，推動築牢水質安全屏障；深挖徹查，深化以案促改促治促建，以有力監督推動南水北調中線湖北水源區保護落到實處。



健全機制聯動發力，推動解決突出問題



“清污分流、管網歸並措施落實得如何？排污口附近是否設置環境保護圖形標誌牌？”2023年12月11日以來，丹江口市“室組地”協同監督組步履不停，輾轉涼水河鎮、官山鎮、均縣鎮等地，採取徒步、乘船、無人機巡航、儀器檢測等方式，現場查看白石河流域、呂家河流域、習均大橋排污口整治情況，形成問題清單，督促屬地黨委及時整改。



據悉，丹江口市紀委監委與湖北省紀委監委第二監督檢查室、中國南水北調集團江漢水網建設開發有限公司紀委聯繫對接，建立“室企地”聯動監督機制，並增設派駐市水質安全保障指揮中心紀檢監察組，對水源地生態環境保護工作開展“嵌入式”監督，通過強化“室組地”協同、“室企地”聯動等方式開展監督檢查，嚴肅查處在守水護水工作中的責任、作風和腐敗問題。



南水北調中線湖北水源區覆蓋襄陽、宜昌、十堰、神農架等多個市縣區，涉及長江水利委員會、中國南水北調集團有限公司以及發改、自然資源、生態環境、住建、交通運輸、水利、農業農村、應急管理等多個職能部門，條線交叉、權責分散，必須加強統籌聯動、協同治理，堅持監督在先、預防在前，避免出現突發水環境事件。



為堅決守住南水北調工程安全、水質安全、供水安全、防洪安全，湖北省紀委監委在會同長江水利委員會、中國南水北調集團有限公司下轄企業紀委對引江補漢工程建設、丹江口水庫水質保護聯合監督工作開展調研的基礎上，與有關單位聯合印發《中國南水北調集團有限公司紀檢監察組與湖北省紀委監委建立工作協調機制的意見》及《南水北調中線湖北水源區保護協同監督工作辦法》（以下簡稱《辦法》），重點明確協同監督的29個具體事項，細化形成定期會商研究，推動信息互通共享，協同開展監督檢查、審查調查、問責通報等5種聯動協同方式，切實健全立體化、網絡化監督體系。

