富權：柯文哲會否做“王建煊2.0版”？

中評社香港1月3日電／澳門新華澳報3日發表富權文章：柯文哲會否做“王建煊2.0版”？以下為文章內容。



按照兩個《選罷法》的規定，“中選會”昨日再次提醒，從今日凌晨零時起至投票時間截止前，不得以任何方式發布、報導、散布、評論或引述任何有關候選人或選舉的民意調查資料，違反者，將處新台幣十萬元以上一百萬元以下罰鍰；若為政黨、候選人及其受僱人、代理人或使用人違反者，則加重處罰新台幣二十萬元以上二百萬元以下罰鍰。



不過，在“民調封關”之後，民進黨、國民黨、民眾黨及其提名的台灣地區領導人的競選總部，仍然將會分別進行領導人和“立委”的民意調查，只不過是將不會公開發表，而是作為內部調整選戰策略的參考依據。由於沒有公開發表及引述，因而這並不抵觸兩個《選罷法》的規定。實際上，在過去的歷次公職選舉中，各政黨或參選人，在“民調封關”後，都有進行“秘密民調”並依此制定及調整選戰策略。在這方面，最先在各項公職選舉中引進民調並擅長於運用民調的民進黨，操作得較為靈活細膩。



作為“選戰新丁”的民眾黨，尤其是在黃珊珊直接參選或操盤選戰之時，不知是經驗不足或是“詐癲扮傻”，無論是“民調封關”前夕公佈的“封關民調”，還是“民調封關”後的內部民調，都與各家民調機構公佈的主流數據，以及大多數人的主觀認知，都“離行離列”，甚至“反客為主”。台北市長選舉時是如此，今次領導人選舉也是如此。



但民眾黨主席柯文哲似乎很“吃”黃珊珊這一套，因而就被黃珊珊的失準民調牽著鼻子走。當然，在“二零二四”大選的與國民黨商討“藍白合”的過程中，由於國民黨和侯友宜是“買方市場”，時時處處擺出一副“乞求”民眾黨和柯文哲的款狀，因而民調自然低落，再加上黃珊珊強勢攔阻，導致“藍白合”破局。此後藍白雙方的民調就翻了個轉，才見真張。但黃珊珊似乎是不願為“藍白合”破局負起責任，卻又必須對柯文哲的輸贏負起責任，因而其在“民調封關”之前歷次公佈的民調，都讓柯文哲“自我感覺良好”，並以此為由抗拒“藍白二次合”，甚至還聲言“被騙一次就算了，沒有第二次了”，用意就是抗拒“棄保”。



不過，柯文哲仍然不時流露了對“藍白合”破局的惋惜。實際上，即使是以黃珊珊公佈的“獨特民調”，柯文哲都仍然無法當選，民眾黨的“不分區立委”選情也難以達成預想的目標。這就反襯了柯文哲和民眾黨因為“藍白合”破局而導致的損失：不但是柯文哲本人當不成“副總統”，而且民眾黨在“藍白合六點協議”第六點中唾手可得的各種利益，包括與國民黨合組聯合政府，除“國防”、“外交”、兩岸由“總統”決定，其餘部會原則上依各黨派“立委”席次分配，民眾黨主責監督制衡，國民黨主責建設發展等，尤其是柯文哲念茲在茲的黃國昌出任“法務部長”，都隨風飄去。



每當迴想到這一點，柯文哲就與其平時的倨傲心態有所不同，似乎仍然對與國民黨合組聯合政府懷有憧憬。因此，當侯友宜在台灣地區領導人候選人電視辯論會表示，他有能力籌組聯合政府，也要號召一場“新台灣政治改革運動”，核心價值是和平、尊嚴、公平正義與清廉勤政，他相信民眾黨領導人候選人柯文哲會扮演重要角色；隨後在元旦日接受網路節目“董事長開講”直播專訪，表示“藍白合”十一月簽署的六點協議，其中第六點提到國民黨與民眾黨承諾為台灣第三波民主改革建立典範，必須成立聯合政府，仍然有效，他講過的一定算數，他一定會成立聯合政府、用人唯才，把每個人擺在適合位置，團結所有黨派與最優秀的人才，這就是他要做的；當時就是柯文哲跟他簽署協議，不是柯競選總幹事黃珊珊跟他簽，“對我來說，聯合政府我一定勢在必行，我不可能改變我自己講的事情”後，柯文哲似乎有所“心動”，在為了“維護尊嚴”而嗆聲“沒得談了，談什麼？都已經是中共支持的人了”的同時，卻又聲稱，國民黨先搞清楚，到底國民黨是誰在做決定的？朱立倫不是說“堅壁清野”嗎？侯友宜又跑出來講這種話，“我對國民黨最大疑問就是，國民黨裡面公公婆婆太多，請他先跟朱立倫討論完再來講”。

