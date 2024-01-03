蔡英文稱台股指數超過港股　陳揮文喊騙人

陳揮文2日在廣播節目中質疑，台股指數終於贏香港的意義是什麼？（照:截自《飛碟晚餐 陳揮文時間》YouTube直播畫面） 中評社台北1月3日電／蔡英文日前在任內最後一次元旦談話提到，台股指數在她最初上任當天為8131點，到了去年12月31日封關，已上升到17930點，超越香港恆生指數。對此，資深媒體人陳揮文批，香港是國際金融中心，台股超越港股指數沒什麼好得意的，因台股的市值衹有港股的一半，蔡英文怎麼好意思提這件事？“丟臉丟到香港去了”。



陳揮文2日在廣播節目《飛碟晚餐 陳揮文時間》質疑，台灣的各項經濟指數不如香港，也不如股市指數衹有3000多點的新加坡，所以，台股指數終於贏香港的意義是什麼？他並指出，放眼全球，世界金融之都首推紐約，其次倫敦，第三個就是香港，不會有人講台北。



根據《中時新聞網》報導，陳揮文表示，蔡英文在講台灣股市指數超過香港時是用騙的，他砲轟，台股的價值衹有港股的一半，“你看看人家香港的國民所得是多少，我們（台灣）是多少？”，蔡英文怎麼好意思講這件事？



陳揮文強調，自己並非財經專家，但也會知道沒有人在比股市的大盤指數，事實上台灣的金融、股市都不如香港，因此他直呼，對蔡英文當台灣的“總統”，實在是覺得很丟臉，“丟臉丟到香港去了”。



事實上，《天下雜誌》去年12／1在一篇《不只黃金交叉還有“黃金分歧”！圖解台股、港股，誰最強？》文章中也指出，兩個指數基準不同，相比並無意義；並點出至2023年10月為止，台灣上市櫃公司市值為約為1.5兆美元，香港為4.1兆美元；若以佔全球經濟的比重來看，目前台灣還不到香港的一半。