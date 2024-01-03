柯文哲：蔡路線若可行　美國怎會對賴打問號

許多柯粉提早到廟裡排隊，等著要跟柯文哲合影。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園1月3日電（記者 盧誠輝）民進黨2024候選人賴清德、副手蕭美琴昨日推出“我們一起，在路上”影片，蔡英文親自演出，開車載著賴清德，並把未來的鑰匙交給“賴蕭配”。民眾黨候選人柯文哲3日到桃園市拜廟時吐槽，影片觀看數5萬、按讚數2萬，“欸你們的網軍實在是不認真。”應該要專業一點，要作假也要做得像一點。



柯文哲進一步說，至於蔡英文路線，大家心裡有數，如果蔡英文路線可行，為何美國會對賴打問號？



柯文哲今天上午到桃園市護國宮參香祈福，民眾黨桃園市第六選區“立委”候選人李慕妍到場陪同，一早不到8點，就有柯粉到廟內等待，搶著要跟柯文哲合影、簽名，柯參拜後接受媒體聯訪，針對賴清德競選總部昨天釋出的最新影片，似乎想傳遞蔡英文交棒給賴清德的主軸，影片中更強打蔡英文路線一事，柯文哲毫不客氣的砲火全開。



柯文哲笑說，賴清德影片比較有趣的是，觀看數5萬，但按讚數卻衹有2萬，柯嘲諷綠營網軍實在太不認真，應該要專業一點，要作假也要做得像一點。



媒體詢問，針對賴清德最新宣傳影片中強調選對副手很重要，是否覺得自己被暗酸？



柯文哲指出，選對副手本來就很重要，但他要問賴，賴的副手是自己決定的嗎？他認為大家心裡都有數。

