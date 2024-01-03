台中政見會　蔡壁如、蔡其昌交鋒一攻一守

台中市第一選區“立委”候選人電視政見辯論會。（照片：翻攝自電視轉播畫面） 中評社台中1月3日電（記者 方敬為）台中市3日起展開區域“立委”候選人政見辯論會，上午由第一選區先發，台灣民眾黨蔡壁如、民進黨“立法院副院長”蔡其昌交鋒成為焦點，蔡壁如作為挑戰者，採取攻勢，批評對手在地方多年，許多重大建設卻沒有推進，呼籲鄉親換“新蔡”上場；蔡其昌則冷處理，聚焦近年他在選區內的政績，強調全心為故鄉打拼，海線需要長期在地方，能解決鄉親需求的民代。



台中市選委會自3日到5日止辦理全市8個選區“立委”候選人電視政見辯論會，採先錄影後播出的方式，分選區陸續舉辦政見會。3日上午由第一選區（大甲、大安、外埔、清水、梧棲）開始，包括民眾黨蔡壁如、無黨籍賴信全、無黨籍劉燈鐘、民進黨蔡其昌等4位候選人依序抽籤決定發言順序後，展開政見發表，並設有候選人相互詰問環節。



該選區以蔡壁如、蔡其昌“雙蔡對決”為主要結構，兩人交鋒成為焦點，由於台中市選委會規定政見會內容不得提前釋出，因此媒體只能在會前分別採訪候選人。蔡壁如作為挑戰者，將主動發起攻勢，她表示，蔡其昌長期擔任區域“立委”，但是在台中捷運藍線跟台鐵雙軌等建設，以及選民台中火力電廠無煤的期盼，沒有作為，民進黨執政這些年更是頻頻與地方民意作對，她都會在政見會中一一點出來。



面對對手採取攻勢，蔡其昌表示，這是政見說明會，雖然有相互詰問環節，但是他保持平常心，會以政績以及未來願景來向選民闡述，爭取支持。對他而言，這幾年他從中央爭取來的建設，可說是如數家珍，他沒有辜負選民所托，會一五一十的向選民報告。台中海線的選民需要一位長期在地方，瞭解地方需求的民意代表，他會以政見、政績來博取選民認同。