應對老齡化等問題　新加坡上調消費稅至9%

新加坡民眾擔心消費稅上調會使商品大幅漲價。(路透社) 中評社香港1月3日電／據大公報綜合路透社、《聯合早報》報導，新加坡為應對人口老齡化和醫療等社會支出的持續增加，自2024年1月1日起將消費稅上調至9%。



據悉，新加坡的消費稅即商品和服務稅，是對在其國內出售的商品、服務以及進口產品徵收的稅項。新加坡政府表示，這是為了應對人口老齡化問題及醫療等社會支出不斷上漲的局面，對提振國家財政十分必要。按照聯合國劃分標準，新加坡已進入老齡社會。據估計，到2030年，超過65歲的新加坡人將增至總人口的25%。



新加坡此前於2007年將消費稅從5%調高到7%，此後這一稅率維持了15年。2023年1月1日，新加坡政府將消費稅從7%調高到8%，如今又上調至9%。



在本輪消費稅上調前，新加坡民眾擔憂物價上漲，紛紛湧向商場囤積價格較高的電器和家庭必需品等。



同時，有著新加坡“國民早餐店”之稱的亞坤等老字號也開始漲價，如咖椰多士套餐從5.6新加坡元大幅上漲至6.3新加坡元（約37.3港元），在網上引發熱議。新加坡稅務局也提醒商家不得以消費稅為借口進行不合理漲價，否則將重點調查。



與此同時，新加坡的水費也將上調。當局2023年9月底宣布，一般用水量的住戶的水價將於2024年4月1日起每立方米調高0.2新加坡元，2025年4月1日起再調高0.3新加坡元（約1.78港元），用水量高的住戶則上調更多。