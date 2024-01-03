藍揪高端弊案　侯友宜：當選後解密查辦

侯友宜到新北市永和保福宮參拜。（中評社 楊騰凱攝） 中評社新北1月3日電（記者 楊騰凱）藍軍近日持續爆料多段高端疫苗內部會議錄音，內容涉及疫苗價格疑似受護航一路開綠燈，甚至高端股東名冊中有1000多名民進黨員，涉內線交易炒股。對此，中國國民黨2024候選人侯友宜今日批，民進黨賴清德稱高端案件都沒事，可是人民的智慧有那麼笨嗎？只要他當選，會將高端採購案、炒股案通通解密，該辦就辦。



侯友宜今日來到新北市永和保福宮參拜，並以保福宮為起點啟動車隊掃街，陪同者包括國民黨“立委”候選人林德福、國民黨新北市副議長陳鴻源、國民黨新北市議員連斐璠。侯友宜參拜後受訪。



國民黨台中第四選區“立委”候選人廖偉翔日前公布高端疫苗董事會及審計會流出的錄音檔，有高端董事長張世忠、總經理陳燦堅等人的對話，提及高端疫苗採購價格“不能低於700元”、超過700元的部分“統統拿到董事會”，甚至提及政府穩過的，一路開綠燈。廖偉翔指出，從結果來看，高端疫苗採購價格確實超過700元，最後公告是881元，是否有人發國難財？私相授受？應追查到底。



國民黨“立法院”黨團昨日進一步舉辦“民進黨的高端？高端的民進黨？”記者會，會中暴露一份高端股東名冊，有1000多名民進黨員持有高端股票，質疑涉嫌內線交易，將赴台北地檢署告發。



高端是不是已經成為了民進黨的事業？



侯友宜表示，民進黨賴清德他有說過，高端整個疫苗採購他要公開，結果講了老半天，民進黨的“立委”也沒跳出來說要公開，所以是講一套做一套。最近又爆發錄音事件，錄音事件一爆發以後，大家都認為裡面很多人是與民進黨有關係的，所以大家提出了很多的質疑，民進黨到現在為止也沒有回應，甚至賴清德還說60幾件高端涉及的弊案完全都沒有事，可是人民的智慧有那麼笨嗎？



侯友宜強調，他只要當選，高端採購案以及炒股案不僅要解密，還要趕快把案子釐清楚，該辦就辦查清楚，還給人民一個公道。



侯友宜說，所以為什麼民進黨很擔心他當選，因為他會成立新的特偵組，尤其他辦案非常的專業，一定查清楚、辦到底，所以民進黨很擔心他當選，這一段時間都是抹黑、抹紅，就怕他當選。