藍選將推新文宣　侯友宜化身帥氣正義警探

國民黨新北市選將蔣欣璋推出文宣，以電影海報形式，由侯友宜、趙少康、戴湘儀及蔣欣璋（右二）合演《正義行動》大片。(照片:蔣欣璋競選辦公室) 中評社台北1月3日電／2024大選文宣琳瑯滿目，中國國民黨新北市第四選區(新莊區)“立委”候選人、新北市議會議長蔣根煌長子蔣欣璋今日推出最新文宣照別出新裁，以電影海報形式，與國民黨大選正副候選人侯友宜、趙少康合演《正義行動》大片。侯友宜穿上勁裝，重現當年擔任刑警的硬漢模樣，彷佛警匪片中的正義、帥氣警探。



趙少康則是穿上皮衣，頭髮染成金棕色，成為名符其實的“政治金童”。



根據蔣欣璋競選辦公室新聞稿，《正義行動》由《八年執政台海和平》的KMT9團隊製作，鐵血警探侯友宜與政治金童趙少康共同編劇、導演、主演的2024賀歲大片，《正義行動》將於2024年1月13日隆重上映。



《正義行動》講述侯友宜、趙少康齊力合作，組成最佳拍檔，在激烈競爭中，擊敗長期寄生社會的綠色勢力，重新讓民眾生活回歸正軌。



本片在高潮部分在新莊拍攝，集結新銳成員蔣欣璋，青春可人戴湘儀共同參演，是侯友宜、趙少康最好的戰友。



蔣欣璋堅信公平正義，不願看到出生長大的新莊長期被綠色勢力的爪牙控制。因此與同為在地新力量的戴湘儀，一起加入侯友宜、趙少康陣營，協助取得最後勝利。



《正義行動》自從11月24日公布卡司以來，經過密集宣傳曝光，未上映就已經累積超高人氣，兩位男主角正義的形象深植人心。新莊的兩位年輕戰友，更為全片帶來全新的劇情走向，而不如傳統般死板教條。



2023年末，《正義行動》電影海報正式出爐，請大家2024年1月13日，踴躍攜帶印章、身分證，與投票通知單，到各投開票所，一起支持正義行動，讓《正義行動》正式上映！一飽侯友宜、趙少康與蔣欣璋，如何撥亂反正，擊敗強敵。