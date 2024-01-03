侯友宜：我執政一年1800萬觀光客一定達標

國民黨2024候選人侯友宜接受媒體採訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社新北1月3日電（記者 楊騰凱）泰國宣布將與中國實施雙邊永久免簽證，全力拚經濟。中國國民黨2024候選人侯友宜今日表示，如今陸客只佔來台觀光客的6%，觀光業者叫苦連天變成“慘業”，若他執政，一定達到一年1800萬觀光客來台，我們要的是客機、商機，不是戰機。



台灣“交通部”訂定目標2024年要有1200萬觀光客來台，不僅是2023年翻倍，還要超越最高峰2019年1186萬人次。陸客來台最多曾1年418萬人次，2019年也有271萬人次，歡光業普遍認為，若兩岸關係不佳，台灣想達成1200萬觀光客來台目標很艱辛。



泰國全力爭取中國遊客，來台陸客卻雪崩式下降，怎麼看？



侯友宜今日來到永和保福宮參拜，陪同者包括國民黨“立委”候選人林德福、國民黨新北市副議長陳鴻源、國民黨新北市議員連斐璠。儘管現場下著雨，仍聚集約100名支持者，就算撐著傘到場替侯友宜打氣，大家高呼“侯友宜凍蒜”、“國民黨勝利”。



侯友宜表示，民進黨政府“交通部”特別說，2023年要600萬的觀光客到台灣來，結果最後衹有一半，尤其陸客才來了6%，數字非常低，觀光產業叫苦連天，變成淒慘的“慘業”。



侯友宜表示，他面對兩岸的問題，提出的是“3D戰略”，第一個要加強“國防”軍備，提升自我防衛能力，第二個是對話從民間的互動開始，慢慢一步一步來建構官方模式，最後就可以降低風險。



侯友宜指出，他是非常有順序地面對兩岸問題，這才是我們的態度，不像民進黨賴清德說要和大陸領導人喝珍珠奶茶這樣簡化。



侯友宜表示，他反對境外介入台灣民主自由的選舉，這是他一向不變的態度，但是民進黨不要常常製造大家的恐慌，更重要的也不要去抹紅別人，一直說抹紅說他親中，其實他這輩子守護台灣這塊土地，“我親什麼中？”民進黨都用這種方式抹紅別人，選舉沒有招式，衹有靠這一招騙選票。