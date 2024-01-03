朱立倫讚女力發威　KMTgirls全台催票

國民黨主席朱立倫，宣布成立具代表性的專業女力輔選團“KMT girls”。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月3日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席朱立倫今天充當主持人和經紀人，宣布成立具代表性的專業女力輔選團“KMT girls”，他強調，在選戰最後關鍵時刻，女力輔選團將到全台各重要選區的大街小巷，幫忙黨籍候選人輔選，展現國民黨的女性力量，也會將國民黨的希望與未來帶給台灣的每位民眾。



今天出席“KMT girls”成軍記者會的成員，包括不分區候選人陳菁徽、張嘉郡、鍾沛君、吳亮儀、李茂芊、楊智伃以及侯友宜競辦發言人江怡臻(新北市議員)、柳采葳(台北市議員)、台北市議員耿葳等人。



由於記者會現場全是女性，身為唯一男性的朱立倫特別擔任主持人，在過程中以及拍合照時，也都特意站在最旁邊，稱“不要破壞畫面的協調！”讓整場記者會充滿歡笑，和近期選戰肅殺氛圍較為不同。



朱立倫表示，國民黨女力充滿陽光與朝氣，非常有戰鬥力，國民黨在最後的十天這群最有戰力、最有代表性的女力，包含不分區“立委”、市議員們等，針對五五波的重要“立委”選區，要獲得更多年輕、更多女性朋友的支持，也讓大選候選人侯康配在女性以及中間選民、年輕選民上，能夠獲得更多的支持。



出席的女力輔選團成員也一一說明心情。楊智伃表示，國民黨女性力量集合在一起很強大，也能營造陽光、活力、朝氣的氛圍，用溫暖的力量影響選舉，希望未來將女力能展現在台灣各角落，一起全台出發，讓大家感覺朝氣與活力。



張嘉郡也表示，女性是一家的太陽，有溫暖、溫柔、堅韌的力量，國民黨的媽媽市長或媽媽縣長，證明女力在執政能力或領導能力都非常優秀，期許團隊發揮女力，為廣大支持者帶來溫暖的力量。



鍾沛君則表示，選戰最後倒數時刻，相對有政黨面對桃色事件就推給中國介選來說，國民黨算是相對在捍衛女權、保護女性從政者上身體力行，過去大家說政治是陽盛陰衰，但國民黨很多公職都靠自己得票數當選，不是靠女性保障名額，說明政治環境正在反轉，需要大家意識不斷進步，未來國民黨會繼續努力，加油作戰。



柳采葳說，輔選團成員都是專業“擔當”，有品質還有顏質，一定會全台跑透透，努力幫忙輔選，她也開玩笑說，歡迎各地候選人若有需要“KMT girls”幫忙輔選，可洽經紀人朱立倫主席。