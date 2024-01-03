民眾黨指賴九大謊言　“台獨”會帶來災難

民眾黨不分區“立委”候選人、柯文哲競選辦公室發言人陳智菡。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月3日電（記者 鄭羿菲）民進黨賴清德日前提到“中華民國憲法災難說”引發爭議，蔡英文也趕緊滅火。台灣民眾黨不分區“立委”候選人、柯辦發言人陳智菡3日表示，賴在辯論會上不惜向自己的意識形態靠攏，且透露出“台獨”思想，恐怕會為台灣帶來災難，已破壞兩岸區域和平穩定的關係。



台灣民眾黨3日召開“賴清德在“總統”辯論會的九大謊言”記者會，出席者包括民眾黨“立委”賴香伶、不分區“立委”候選人黃國昌、陳智菡。



陳智菡表示，賴清德質疑台灣民眾黨2024候選人柯文哲的兩岸一家親誰是戶長，兩岸一家親指的是兩岸應善意互相溝通與交流、親近，是彼此有善意的互動的意思。反觀賴清德過去稱“兄弟之邦是兩岸未來必須走的方向”，那誰是兄？誰是弟？賴才應該要說明到底誰尊、誰卑？兄弟到底從何而來？



陳智菡說，賴清德的“中華民國災難說”，在兩岸關係上明顯是失格的發言，顯然是在辯論會上慌了手腳、說出自己的內心話，恐怕會為台灣帶來災難。雖然賴清德事後澄清是口誤，應該說“中華民國憲法有可能會為台灣帶來災難”，這樣的說法有比較好嗎？不管是“中華民國”或者是“中華民國憲法”，都應該是現在要競選“總統”的候選人應該要恪守的原則。



陳智菡指出，美國兩岸問題專家葛來儀等三位重量級學者日前在《外交事務》期刊聯名發表文章，呼籲賴清德若當選，應考慮凍結“台獨黨綱”，並且應恪遵“中華民國憲法”以及兩岸關係條例，而賴清德辦公室也說，未來在兩岸關係上頭會恪守“中華民國憲法”以及兩岸人民關係條例，沒有想到賴清德卻上端出“中華民國憲法災難說”，甚者還說“兩岸互不隸屬就是‘台獨’”。



陳智菡反問，請問賴清德現在已經定義台灣是“台獨”了嗎？過去所謂的不統、不獨、不武的平衡原則，你要破壞它嗎？這樣子的人選要競選“中華民國”的領導人，到底要把台灣帶到哪裡去？要為台灣帶來什麼樣的災難？



陳智菡認為，從政見會、辯論會中，我們都看不出來賴新德的路線到底是什麼，而且不敢勇於表態，賴說自己是務實的工作者，但連“台獨”都不敢講，又說兩岸互不隸屬就是“台獨”，立場非常搖擺，而且語義不清，相信民眾也非常困惑。賴清德在辯論會上不惜向自己的意識形態靠攏，且透露出“台獨”思想，搖搖擺擺，其實已經破壞兩岸區域和平穩定的關係。