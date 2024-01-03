選前偵辦反滲透法案件　吳宗憲質疑政治目的

國民黨不分區“立委”候選人吳宗憲。（中評社 方敬為攝） 中評社南投1月3日電（記者 方敬為）近期台灣北中南都有裡長因為赴大陸旅遊遭涉《反滲透法》被檢調約談、調查，中國國民黨不分區“立委”候選人、新北市政府法制局長吳宗憲今天對此表示，民進黨政府檢調機關在大選前，動員大量人力針對到大陸旅遊的相關人等約談，有違反比例原則之虞，且相關事證取得不易，以實務經驗來看，相關人等要被判有罪的機率低，選前此舉不免讓人聯想有政治目的。



台檢調以防堵境外勢力介入選舉為由，近期在台北、新北、基隆、台中、台南都有裡長因為赴大陸旅遊，因疑似接受落地招待，而被以涉犯《反滲透法》約談。吳宗憲今天到南投出席國民黨“立委”候選人游顥競選總部記者會，針對選前有檢調大動作偵辦《反滲透法》案件受訪，作上述表示。



吳宗憲認為，檢調針對相關人等都是在傳喚之前約談，代表並沒有掌握明確的事證，這當然是有可能違反比例原則，因為去看《反滲透法》的條文，裡面並沒有明確規範能否接受招待，而是針對拉票、助選等行為。



吳宗憲表示，也就是說，如果這些裡長確實有去對岸接受招待回來，但是並沒有從事類似選舉辦公室這樣的活動，只是跟親戚朋友拉票，其實也只是構成一個罰款、罰鍰的行為，對於相關罰則值不值得動員大量檢調人力去具體傳喚？確實值得商榷。



吳宗憲指出，另外值得思考的是，即便檢調進一步起訴相關人等，將來被判有罪的機率也不高，因為相關事證取得不易，從法庭定最講求證據，這些資料、單據都是在大陸，台灣檢調如何舉證？更無法查證是否真的是大陸官方出資招待，所以他判斷，將來即使在起訴之後，要在法庭上面被判有罪的幾率不是很高。



吳宗憲質疑，檢調在大選前如此大張旗鼓，去針對只構成罰錢要件的行為，大規模約談、調查，甚至將來幾乎都很難定罪，不免會引起各界質疑，當然所謂“司法介選”屬於政治語言，但確實很難不去聯想到跟政治目的有關。