外媒爆料五月天遭施壓　藍委要“國安局”說明

國民黨團召開“五月天事件～“國安”選舉奧步！視國家公器如無物！”記者會。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月3日電（記者 俞敦平）中國國民黨“立委”李德維、吳怡玎和賴士葆今天在“立法院”召開記者會，批評民進黨利用“國安”議題來影響2024年的台灣大選，並質疑近期外媒報導的“中共施壓五月天表態事件”是否為假新聞。



國民黨團3日上午於“立法院”黨團記者室，召開“五月天事件～“國安”選舉奧步！視國家公器如無物！”記者會，首席副書記長李德維主持、副書記長吳怡玎、“立委”賴士葆出席。



吳怡玎指出，近日外媒CNN和路透社的報導中，引用了兩名匿名的台灣安全官員的說法，但沒有提供任何證據或來源，指控中共試圖施壓五月天在2024台灣大選中表態支持中國大陸支持的候選人，以干擾台灣的選舉。她認為，這是民進黨為了在大選前製造恐慌，而故意洩漏或捏造的不實情報，並且違反了“國安法”。



吳怡玎要求，政府應要公開這兩名安全官員的身分和部會，並且說明這些情報是如何收集和評估的，以及是否有經過核實和審查。她還質疑，為什麼這些情報只被提供給兩家外媒，而不是眾多海內外的媒體，並且這些外媒都是民進黨的友好媒體。她認為，這是一種有選擇性的洩密，目的是為了讓外界對台灣的安全形勢產生錯誤的認知，並且干預選舉。



吳怡玎表示，這不是民進黨第一次利用“國安”情報來做認知作戰，而是一貫的手法，並且批評民進黨是認知作戰的始祖，擅長用間接影射的方式來影響民意。她呼籲，民進黨應該停止把“國安”體系當成是介選的工具。她也呼籲，選民應該保持清醒的判斷，不要被民進黨的假情報所誤導，而是要選擇一個能夠維護台灣和平穩定的政府。



李德維質疑這兩位匿名“國安”官員的身份和動機，並痛批民進黨和綠媒利用這個假議題來干預選舉。他認為，如果報導屬實，“國安”官員應該交由相關的單位來偵辦，而不是透過外媒來放話。他還要求“國安”單位必須出來講清楚說明白，有就是有，沒有就是沒有，不要任由綠媒操作這個議題。

